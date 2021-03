Rejuvenece tu piel con los nuevos Skin Roller de Sesderma

02/03/2021 Sesderma revoluciona con su nuevo lanzamiento la tecnología micro-roller de uso domiciliario POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA SESDERMA



Estos nuevos rodillos con microagujas estimulan la producción de colágeno y elastina, y favorecen la regeneración de la piel. Además, incorporan diferentes activos para cada necesidad de la piel.



El microneedling es uno de los tratamientos más eficaces para reducir líneas de expresión, arrugas, estrías, cicatrices y marcas por acné. Estos dispositivos con agujas ultrafinas producen múltiples microperforaciones en la piel, induciendo la producción de colágeno y ejerciendo un efecto de tensado. Además, facilitan la penetración de los activos para mejorar el aspecto y la salud de la piel.



Hasta hace algunos años esta técnica estaba reservada solo a los centros de estética y clínicas dermatológicas, sin embargo, ahora es posible introducir este nuevo paso en nuestra rutina de belleza habitual. Los nuevos Skin Roller de Sesderma han llegado para revolucionar la tecnología micro-roller de uso domiciliario que, gracias al potente concentrado de activos liposomados, estos se transportan a las capas más profundas de la epidermis, garantizando niveles de penetración y eficacia allí donde la piel más lo necesita.



Un Skin Roller diferente, acorde a las distintas necesidades de la piel



- C-VIT Skin Roller. Recupera la luminosidad de tu piel. Las múltiples propiedades de la vitamina C y su poder antioxidante te ayudarán a mantener una piel cuidada y radiante.



Activos: VITAMINA C ESTABILIZADA - ÁCIDO TRANEXÁMICO - RETINOL



- AZELAC Skin Roller. Recupera el tono natural de tu piel. Mejora el aspecto de las manchas provocadas por la radiación solar, factores ambientales, etc. y unifica el tono de la piel.



Activos: ÁCIDO AZELAICO Y 4-BUTIL RESORCINOL - RETINOL - RETINAL



- FACTOR G Skin Roller. Potente cóctel de factores de crecimiento de origen 100% vegetal. Multiplica la síntesis de colágeno y elastina alisando las arrugas y consiguiendo una piel firme y joven.



Activos: FACTORES DE CRECIMIENTO: EGF - HGH - GM-CSF - TGF-b3



- SESKAVEL Skin Roller. Fortalece y reesctructura los cabellos frágiles y débiles previniendo su caída. Gracias a su mecanismo de acción y los ingredientes activos encapsulados en liposomas que actúan directamente en el sistema piloso y capilar.



Activos: FACTORES DE CRECIMIENTO - CAFEÍNA - SERENOA SERRULATA



Con un precio de 59,95 euros, que incluye 1 Skin Roller y un vial de 10 ml, este nuevo rodillo para rejuvenecer nuestra piel está a la venta en farmacias, parafarmacias y online en www.sesderma.com