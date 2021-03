Por qué no hay que tironear de los brazos de los niños

ILUSTRACIÓN - Así está bien: con ambas manos debajo de las axilas del niño, al levantarlo. Foto: Christin Klose/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto

Los pediatras recomiendan no levantar a los niños tirando de sus brazos hacia arriba, sino tomarlos por debajo de las axilas o levantarlos abrazando su torso. Esto se debe a que, cuando son pequeños, las articulaciones de los más chicos son todavía sensibles: los ligamentos están flojos y las articulaciones no están formadas aún del todo. Esto puede llevar a desgarros muy dolorosos para el pequeño. La postura es clave Los médicos hablan de una subluxación de la cabeza del radio. En eso casos, cada movimiento con el brazo afectado duele. Esta lesión puede reconocerse a menudo por la postura que adopta el niño: suele tener el antebrazo doblado y ligeramente presionado contra el abdomen. Dado que el brazo parece paralizado, la lesión también es conocida como parálisis de Chassaignac. Si el niño está lesionado, es necesario ir al pediatra. Este suele acomodar correctamente la articulación en la consulta. Después de esta maniobra, el niño puede volver a usar el brazo sin problemas. Una limitación permanente si no se trata Bajo ninguna circunstancia hay que ignorar el dolor del niño. Los pediatras advierten que, si no se trata la articulación, la movilidad del brazo del niño puede verse limitada de forma permanente. Esta lesión en el codo puede producirse no solo levantando al niño tirando de sus brazos. También hay que tener mucho cuidado cuando se los ayuda a vestirse y desvestirse. Por otro lado, el conocido juego de "hacer volar" al niño, tomándolo de las manos y haciendo círculos, tampoco es recomendable y representa una sobrecarga para los pequeños brazos de los niños. dpa