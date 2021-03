Piden a Biden no reabrir centro de menores migrantes "tóxico e inseguro"

El presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/Anna Moneymaker

Miami, 2 mar (EFE).- Las organizaciones Earthjustice y American Friends Service Committee (AFSC) afirmaron este martes que el centro de detención de menores indocumentados de Homestead, al sur de Miami, es "tóxico e inseguro" por contaminación del suelo y el agua subterránea y pidieron al Gobierno de EE.UU. su cierre permanente.

"La administración de (Joe) Biden debería centrarse en reunir a los niños con sus familias, en lugar de ampliar su capacidad para detener a los menores", dijo Guadalupe de la Cruz, directora del programa para jóvenes y trabajadores agrícolas de AFSC.

Según informaciones publicadas en la prensa, el Gobierno del demócrata Joe Biden se propone reabrir el centro de Homestead, a 40 kilómetros de Miami, como un "refugio" para menores migrantes de 13 a 17 años, algo que De la Cruz calificó hoy de "inconcebible".

Las dos organizaciones reclamaron en un comunicado que no solo no se reabra ese centro sino que se libere a todos los migrantes en centros de detención en EE.UU. por condiciones insalubres.

El terreno donde está instalado el centro de Homestead, que fue abierto en 2016 y cerrado en 2019 por la Administración de Donald Trump a raíz de numerosas protestas y polémicas, perteneció antes a una base de la Fuerza Aérea y está situado cerca de un lugar que "que contiene ocho puntos críticos contaminados por 16 contaminantes diferentes", dice el comunicado.

"Los contaminantes que se encuentran en el suelo y el agua subterránea de esta área incluyen metales, pesticidas, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, y compuestos volátiles clorados como resultado de fugas, derrames, manejo de desechos de materiales peligrosos y otros procesos industriales y militares", señalan.

Las dos organizaciones agregan que "muchos de estos contaminantes son carcinógenos humanos y causan una variedad de problemas de salud crónicos como insuficiencia renal, anemia hemolítica y otros daños en el desarrollo".

Desde 2019 Earthjustice ha presentado solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) a diversas entidades públicas en busca de documentos sobre contaminación potencial y otros riesgos de seguridad en el centro de Homestead.

"No hay garantía ni indicios de que esta instalación sea segura para los niños detenidos allí. Sabemos que el área aledaña está plagada de contaminantes ambientales generalizados, y la falta continua de transparencia y la falta de respuesta a nuestras solicitudes de FOIA para obtener más información es increíblemente preocupante", dijo Dominique Burkhardt, abogada de Earthjustice.

Las dos organizaciones advirtieron en el comunicado que "las condiciones en las instalaciones de Homestead no son únicas".

"El gobierno estadounidense sigue mostrando un flagrante desprecio por la salud de los detenidos, incluida la esterilización forzada, el uso de desinfectantes químicos industriales en otros centros de detención de migrantes, los brotes incontrolados de covid-19 y el intento de construir otras instalaciones en lugares altamente tóxicos como los llamados Sitios Superfund", señalan en un comunicado.

Estas fallas constantes han creado "condiciones que hacen imposible mantener a salvo a las personas bajo custodia y, por lo tanto, pedimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas en centros de detención de migrantes", agregan.