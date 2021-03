Pelé recibe la vacuna anticovid y celebra el momento "inolvidable"

Fotografía cedida este martes por Asesoría de Pelé que muestra al exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido como " Pelé", mientras posa tras recibir la vacuna contra el covid-19 hoy, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Asesoría de Pelé

Sao Paulo, 2 mar (EFE).- El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' recibió este martes la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 y celebró el día "inolvidable" con una foto compartida en sus redes sociales.

"Hoy fue un día inolvidable. ¡Recibí la vacuna! Pero la pandemia todavía no acabó. Nosotros necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas mientras muchas personas todavía no fueron inmunizadas", declaró Pelé en un mensaje a través de sus cuentas en Facebook e Instagram.

'El Rey' recibió la primera dosis de la vacuna en el puerto paulista de Santos, donde ha pasado la mayor parte de la pandemia aislado con su familia, próximo de su madre que está cerca de cumplir cien años y evitando participar en eventos públicos.

"Por favor, deben lavarse las manos y continuar en casa, si fuese posible. Cuando salgan, no olviden de usar mascarilla y de mantener el distanciamiento social. Eso va a pasar si conseguimos pensar en el prójimo y ayudar los unos a los otros", expresó.

El proclamado 'Deportista del Siglo' XX cumplió ochenta años el 23 de octubre pasado.

Además de Pelé, otras celebridades brasileñas han recibido la vacuna contra la covid-19, como el 'Rey' de la canción Roberto Carlos, uno de los más populares del país y que está con 80 años.

La pandemia del nuevo coronavirus, que el pasado 26 de febrero completó un año en el país suramericano, superó este martes las 257.000 muertes y se aproxima a los 10,6 millones de casos confirmados.