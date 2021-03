Papa Francisco.- Cristianos de Irak aguardan al Papa: "Esperamos que hable con las autoridades para protegernos de la persecución"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Cristianos de Irak están esperando al Papa Francisco, que visitará el país del 5 al 8 de marzo, con el deseo de darle las "gracias" y con la esperanza de que hable con las autoridades iraquíes y la autoridad máxima religiosa del Islam para protegerles de la persecución.



"Es un mensaje de todos los cristianos: que estamos perseguidos. Le decimos gracias porque nos ha ayudado muchísimo después de 2014 y también con el regreso a nuestras ciudades, pero ahora el problema es de existencia, de continuar viviendo aquí, y él va a hablar con las autoridades iraquíes y con la autoridad máxima religiosa del Islam sobre la cuestión de los cristianos de todo Irak y de la Llanura de Nínive sobre todo", ha subrayado el sacerdote sirocatólico iraquí Behnan Benoka.



Así lo ha indicado este martes 2 de marzo, en una rueda de prensa de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en España (CAN, por sus siglas en inglés) para presentar su campaña 'Los últimos cristianos de Irak', con la que quieren ayudar a las personas más afectadas por la invasión del Daesh entre 2014 y 2017, socorrer a numerosos desplazados cristianos que siguen sin poder regresar a sus casas y financiar la reconstrucción de decenas de iglesias y edificios.



El padre Benoka, que estará en Mosul cuando llegue el Papa, ha explicado que en el país hay "falta de paz y de seguridad" por la "presencia de muchas milicias" contra la presencia cristiana en la Llanura.



En este contexto esperan a Bergoglio como "un papá que va a defender a sus hijos contra la persecución étnico religiosa, un tipo de limpieza étnico religiosa de parte de unas milicias presentes en el lugar".



Además, ha manifestado la situación de dificultad añadida que viven los cristianos en la zona por la pandemia del coronavirus pues "muchas tiendas son cerradas", a veces mostrando la "injusticia" cometida por los gobiernos locales que "dicen a los cristianos que cierren sus tiendas mientras que a los musulmanes les permiten tenerlas abiertas".



La "injusticia" va más allá de lo económico y afecta también al ámbito "demográfico" ya que, según ha dicho el sacerdote, tratan de "borrar" a los cristianos de la Llanura de Nínive para "instaurar" una zona para chiítas musulmanes.



"Están trabajando día y noche para eliminarnos de nuestra zona. Esperamos que el Papa hable con las autoridades religiosas del Islam y con el gobierno para proteger el derecho a la tierra para los cristianos", ha subrayado, añadiendo que "el Papa tiene un gran corazón" y desean su "bendición".



Sobre cómo se están preparando las iglesias y los jóvenes para la visita del Pontífice, ha precisado que "no es fácil en tiempo de pandemia, con más de 4.000 casos de Covid cada día en Irak". "No se pueden hacer muchos encuentros de jóvenes para rezar y cantar a la visita del Santo Padre pero en Qaracosh lo están haciendo y están preparando las calles, también en Mosul", ha comentado.



EN PELIGRO DE EXTINCIÓN



El director de ACN en España, Javier Menéndez Ros, ha explicado que, aunque a finales de 2017 comenzó la reconstrucción de las casas e iglesias destrozadas y la vuelta paulatina de la población cristiana de la Llanura del Nínive --ya casi han regresado la mitad--, la realidad es que "en 2021 siguen en peligro de extinción y el viaje del Papa va a ser como un bálsamo, un llamamiento a la paz y el entendimiento entre las distintas religiones".



En estos momentos, Ayuda a la Iglesia Necesitada está trabajando en la última fase para ayudar a los cristianos en Irak, tras una primera de ayuda de emergencia, una segunda de reconstrucción de las casas y una tercera de reconstrucción de monumentos simbólicos, y atisban un rayo de "esperanza".



"Ahora, tras las acciones de emergencia, ACN apuesta por el futuro, hay esperanza a largo plazo para los cristianos de Irak, seguiremos siendo fieles para acompañarles en lo que será el renacimiento de la población cristiana en Nínive", ha indicado el secretario general internacional de ACN, Philipp Ozores.



Entre los templos en fase de reconstrucción se encuentra la Iglesia de la Inmaculada de Concepción en la ciudad iraquí de Qaraqosh, que fue utilizada como "campo de tiro" por el Daesh y que ahora está terminando de reconstruirse "a pasos de gigante" para recibir al Papa Francisco el 7 de marzo.



Además, en el marco de la campaña lanzada por ACN España por los cristianos de Irak, se van a recaudar fondos para financiar con 1,5 millones de euros para los próximos cuatro años las becas para 150 estudiantes en la Universidad católica de Erbil. "La idea es crear un lugar de formación pero también de paz y reconciliación", ha precisado Ozores.