Nigeria.- Naciones Unidas pide la liberación "inmediata" de las más de 300 niñas secuestradas en Nigeria

La ONU alerta del aumento de los secuestros de niños en el contexto de la pandemia



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La representante especial de Naciones Unidas para Niños y Conflictos Armados, Virginia Gamba, ha pedido la liberación "inmediata" de las 317 niñas secuestradas la semana pasada en el estado nigeriano de Zamfara, mientras que ha mostrado su "grave" preocupación por el aumento de los secuestros en el país en los últimos meses, en los que las niñas se han convertido en el objetivo.



Gamba ha instado a las autoridades de Nigeria a que aumenten los esfuerzos de prevención para "detener la ola de ataques contra los escolares y garantizar que el derecho a la educación de todos los niños, niños y niñas, esté plenamente protegido".



Este "reciente y horrendo incidente" no solo es "un espantoso ataque contra niños vulnerables, sino que también es el objetivo directo de su derecho a la educación", ha lamentado Gamba, que ha añadido que "las seis violaciones graves contra los niños en situaciones de conflicto armado están intrínsecamente interrelacionadas" y el secuestro de niños suele conllevar el reclutamiento y la violencia sexual.



Además, el secuestro también afecta al derecho fundamental de los niños a la educación y a "tener acceso a escuelas donde puedan sentirse protegidos para aprender y jugar".



"Este espacio seguro se está reduciendo y la educación, no sólo la de los niños, está siendo atacada. Tenemos que hacer más para prevenir el uso y el abuso de los niños por, en y para la violencia armada y el conflicto", ha urgido Gamba.



Además, la representantes de Naciones Unidas ha señalado en un comunicado que el secuestro "es la violación contra los niños que ha experimentado un crecimiento más rápido desde que estalló la pandemia".



Alrededor de 320 alumnas fueron secuestradas este viernes en la Government Girls Science Secondary School de la localidad de Jangebe, por parte de personas armadas, según informaron las autoridades del país africano.



El incidente tuvo lugar una semana después de que 42 personas --27 alumnos y 15 miembros del personal y sus familiares-- fueran raptados en un ataque contra una escuela en el estado nigeriano de Níger (oeste) y tres meses después del secuestro de cientos de alumnos de una escuela en el estado de Katsina (norte). Todos ellos fueron posteriormente liberados después de un proceso de negociaciones.



En los últimos meses, el secuestro de niños por parte de Boko Haram y otros grupos armados ha resurgido, incluso en zonas del país que antes se libraban de esta lacra, según las cifras proporcionadas por Gamba.



AUMENTO DE LOS SECUESTROS



Pero no solo Nigeria ha experimentado un aumento de los secuestros, sino que en toda la región de la cuenca del lago Chad ha sido la violación que más se ha registrado en 2020, siendo las niñas en general las más afectadas.



También en Malí el secuestro de menores ha aumentado de forma alarmante y se ha verificado el secuestro de niñas con fines de violencia sexual, mientras que en Burkina Faso los ataques a las escuelas se han relacionado con el secuestro, las amenazas y el asesinato del personal protegido relacionado.



En las regiones del noroeste y suroeste de Camerún, los ataques a las escuelas han aumentado desde la reapertura de las mismas en octubre de 2020 y también en Somalia y en República Democrática del Congo se ha observado un "preocupante" incremento de los secuestros.



La pandemia y el aislamiento como resultado de las medidas impuestas para frenar la expansión de contagios han hecho que los niños afectados por el conflicto sean aún más vulnerables a las violaciones graves y el aumento de la presencia militar también está haciendo que los niños sean más susceptibles para el reclutamiento.