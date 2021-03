New Orleans Pelicans se lleva la victoria frente a Utah Jazz por 129-124

New Orleans Pelicans logró vencer en casa frente a Utah Jazz por 129-124 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa contra San Antonio Spurs por 117-114. Por su parte, los de Utah Jazz derrotaron a domicilio a Orlando Magic por 109-124. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 15 partidos ganados de 34 disputados, mientras que Utah Jazz sigue en puestos de Play-off con 27 partidos ganados de 35 jugados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de los jugadores de New Orleans Pelicans, ampliaron la diferencia hasta un máximo de seis puntos (11-5) y finalizó con un 26-23. Posteriormente, en el segundo cuarto se produjo una remontada de Utah Jazz y llegó a ir ganando por nueve puntos (44-53) durante el cuarto, que terminó con un resultado parcial de 33-41. Tras esto, los equipos acumularon un total de 59-64 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto New Orleans Pelicans consiguió remontar el resultado, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 16-2 y acrecentó la diferencia hasta un máximo de 13 puntos (97-84) y acabó con un resultado parcial de 40-24 y un 99-88 de resultado global. Finalmente, durante el último cuarto el equipo visitante recortaba distancias de nuevo en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2, aunque no fue suficiente para poder ganar el partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 30-36. Tras todo esto, el partido acabó con un resultado final de 129-124 para los jugadores del equipo local.

Durante el partido, New Orleans Pelicans se hizo con la victoria gracias a los 26 puntos, cinco asistencias y 10 rebotes de Zion Williamson y los 23 puntos, ocho asistencias y siete rebotes de Lonzo Ball. Los 31 puntos, una asistencia y siete rebotes de Bojan Bogdanovic y los 22 puntos, una asistencia y nueve rebotes de Rudy Gobert no fueron suficientes para que Utah Jazz ganase el partido.

Tras hacerse con la victoria, el próximo duelo de New Orleans Pelicans será contra Chicago Bulls en el Smoothie King Center. Por su parte, el próximo encuentro de Utah Jazz será contra Philadelphia 76ers en el Wells Fargo Center.