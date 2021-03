Merck ayudará a fabricar vacuna de Johnson & Johnson: Washington Post

FOTO DE ARCHIVO: Un vial y una jeringa médica frente al logotipo de Johnson & Johnson en esta imagen de archivo tomada el 11 de enero de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

2 mar (Reuters) - Merck & Co Inc ayudará a que la firma rival Johnson & Johnson fabrique su vacuna de una sola dosis contra el COVID-19, reportó el diario The Washington Post el martes, citando a altos funcionarios del gobierno.

Se espera que el presidente Joe Biden haga el anuncio el martes, según el reporte.

Merck, con sede en Estados Unidos, detuvo el desarrollo de dos de sus propias vacunas contra el coronavirus en enero para centrarse en su lugar en sus dos tratamientos para el COVID-19.

La compañía dijo el mes pasado que estaba hablando con gobiernos y laboratorios para ayudar potencialmente a la elaboración de vacunas autorizadas contra el COVID-19.

La firma dedicará dos de sus plantas en Estados Unidos para la vacuna de Johnson & Johnson, según el reporte. (https://wapo.st/304E8ZQ)

"Merck sigue firme en su compromiso para contribuir a la respuesta global a la pandemia", dijo la compañía.

J&J no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de Reuters.

(Reporte de Manas Mishra en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)