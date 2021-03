Médicos bolivianos marchan en el duodécimo día de su huelga en contra de la ley de Emergencia Sanitaria

Varias personas participan en una marcha contra de la ley de Emergencia Sanitaria promulgada por el Gobierno hoy, en Santa Cruz (Bolivia). EFE/ Juan Carlos Torrejon

La Paz, 2 mar (EFE).- Los profesionales de la salud de Bolivia cumplieron este martes doce días de huelga en contra de la ley de Emergencia Sanitaria promulgada por el Gobierno de Luis Arce con sendas movilizaciones callejeras en diversas ciudades.

Vestidos con sus mandiles blancos, los médicos de Santa Cruz, la ciudad más próspera de Bolivia y la más golpeada por la covid-19, protagonizaron una masiva marcha ondeando banderas bolivianas y otras blancas con moñas negras en señal de luto por sus colegas que fallecieron en medio de la pandemia.

El personal de la salud también llevaba pancartas que mostraban los obituarios de sus compañeros fallecidos y a su paso hizo detonar petardos en rechazo a la ley de Emergencia Sanitaria que, según el sector, es "inconstitucional" y perjudicial para estos gremios.

"Abrogación, abrogación", coreaban los centenares de médicos y enfermeras que también llevaban otras pancartas que denunciaban que la citada ley "llevará a la quiebra al sector privado de salud".

La marcha en La Paz no fue tan multitudinaria, pero sí se hizo sentir con estribillos y petardos a su paso por las calles cercanas al Complejo Hospitalario de Miraflores, desde donde partió rumbo al centro histórico paceño para terminar en las puertas del Ministerio de Salud.

"Trabajo sí para bolivianos, trabajo no para los cubanos", "Arce incapaz, ¿por qué no te vas a Cuba a gobernar?", coreaban los trabajadores de salud, en alusión a un fragmento de la ley cuestionada que denuncian que permitirá la contratación de personal médico extranjero en desmedro de los profesionales bolivianos.

La protesta se llevó tanto aplausos de algunos transeúntes que les manifestaron su apoyo, como silbidos por parte de otros que les criticaron.

"La lucha va a continuar, sabemos que va a ser larga, que va a ser difícil porque es un Gobierno agresivo, violento, pero no vamos a permitir que lleguen cubanos, o que nos cataloguen como delincuentes", dijo a Efe el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública de La Paz, Fernando Romero.

ACCIÓN JUDICIAL

Según Romero, los profesionales de la salud salieron a las calles a denunciar "que en Bolivia es un delito pedir mejor salud y mejores condiciones para el pueblo", además de una "persecución judicial" contra ese sector.

El médico aludió de esta forma a una acción popular presentada por un diputado oficialista en contra de la huelga iniciada por el sector de salud el pasado 18 de febrero y que se cumple parcialmente.

Esta acción fue rechazada en esta jornada al considerar la Justicia que los servicios de salud no están interrumpidos, según reportaron medios locales.

Romero insistió en que el oficialismo busca dejar al sector de salud "sin derecho a la protesta" y agregó que las próximas medidas de presión que se tomen serán "responsabilidad" del presidente Luis Arce.

También hubo manifestaciones en otras ciudades como la central Cochabamba y la andina de Potosí.

Los trabajadores de salud cuestionan la ley por considerarla contraria al derecho de protesta, además de permitir la contratación de personal médico extranjero y aprobar cláusulas de confidencialidad de los procesos de contratación de bienes o servicios que, a su juicio, restarán transparencia a la gestión de la crisis sanitaria.

El Gobierno de Arce descarta anular la norma y ha convocado a los movilizados a participar en su reglamentación, mientras que el mandatario ha lanzado duras críticas al sector en los últimos días.