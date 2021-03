Los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático afrontan la crisis de Birmania

Rangún. EFE/EPA/LYNN BO BO

Bangkok/Rangún (Birmania), 2 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de los 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran este martes una reunión especial para tratar la situación de Birmania tras el golpe de Estado, en medio de una espiral de violencia de las fuerzas de seguridad.

La reunión virtual, en la que participa el ministro de Exteriores designado por la junta militar de Birmania, Wunna Maung Lwin, llega tras un fin de semana de brutal represión de policías y soldados contra manifestaciones pacíficas y después de que la justicia presentara este lunes más cargos contra la líder electa Aung San Suu Kyi.

Este martes, un día más, la policía volvió a utilizar gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los manifestantes en el centro de Rangún, la mayor cuidad del país.

La jornada más sangrienta de las protestas que se celebran por todo el país en respuesta al golpe de Estado del 1 de febrero se produjo el pasado domingo cuando una veintena de manifestantes murió a raíz de los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.

Aunque oficialmente la ASEAN no ha anunciado que la reunión informal vaya a centrarse en Birmania, el canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, aseguró la víspera que "los ministros escucharán a los representantes de la autoridad militar de Birmania" tras condenar "el uso de la fuerza letal contra civiles".

El representante de Singapur pidió "a todas las partes entablar una discusión y negociación de buena fe para alcanzar una solución política pacífica a largo plazo y la reconciliación nacional", y para ello es necesaria la liberación de Suu Kyi y el resto de políticos electos.

Singapur, junto a Indonesia y Malasia, han sido los países de la ASEAN que se han mostrado más críticos con el golpe de Estado en Birmania, aunque otros miembros como Filipinas, Camboya o Tailandia han preferido no hacer ninguna crítica.

La ASEAN -que además de los siete países citados también incluye a Laos, Brunéi y Vietnam- trabaja con el principio de consenso entre todos los países del bloque regional y el principio de no inmiscuirse en asuntos internos.

El Ejército birmano justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.