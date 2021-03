Lim podría cederle control y gestión del club al Príncipe de Johor

El dirigente del Valencia, Peter Lim (i). EFE/Manuel Bruque/Archivo

Valencia, 2 mar (EFE).- El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, podría haber cerrado un acuerdo con el Príncipe de Johor para que este último se quede “el control y la gestión” del club de Mestalla y que implicaría su entrada en el accionariado del mismo.

Según ha informado À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, el Príncipe de Johor, un estado de Malasia, "habría llegado el pasado lunes a un acuerdo con Peter Lim" por el que sería "socio capitalista no mayoritario pero con el control total de la gestión del club".

Requerido por que esta posibilidad pudiera llevarse a cabo, el Valencia CF no se ha pronunciado.

El Príncipe de Johor, Tunku Ismail, colgó el pasado lunes capturas de lo que parecía ser un informe económico sobre el Valencia e indicó con un emoticono que estaba pensando.

Tunku Ismail, que es amigo de Lim y visitó las instalaciones del club en 2016 al poco de hacerse el empresario de Singapur con la mayoría accionarial del club, realizó horas después una serie de reflexiones en las que pareció ofrecerse como solución a los problemas de la entidad e incluso habló de ella en primera persona.

“Necesitamos gente de fútbol en el club”, apuntó, tras señalar que hace falta alguien “con hambre de éxitos, apasionado y que entienda lo grande que es el Valencia como club”.

Ismail dijo de sí mismo que no es “un hombre de negocios” sino parte de la realeza y que no le motiva el dinero sino “la gloria y hacer historia”.

También recordó que ya tiene un club en Johor, que quiere expandir su imperio y que no es “nuevo en el fútbol”. Además, aclaró que no es alguien que “cambiará tu escudo o tu tradición”.

El movimiento de Ismail llega después de que el presidente del Valencia, Anil Murthy, haya estado tres semanas en Singapur con Lim y horas antes de que se reúna con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para hablar de la situación de las obras paradas del Nuevo Mestalla. nhp/sm/cta/ea