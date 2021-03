Ledecky y Dressel inician la recta final hacia Tokio

La nadadora estadounidense Katie Ledecky. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN/Archivo

Redacción deportes, 2 mar (EFE).- Los estadounidenses Katie Ledecky y Caeleb Dressel, las dos máximas estrellas de la natación mundial, iniciarán este miércoles la recta final del camino hacia los Juegos Olímpicos de Tokio con su participación la reunión de San Antonio (Texas, Estados Unidos).

Ledecky, ganadora de seis medallas, cinco de ellas de oro, en los Juegos de Río, aparece inscrita en un total de cinco pruebas en la que será su primera competición del año.

De hecho, la nadadora de Washington, que cumplirá 24 años el próximo 17 de marzo, no compite desde hace un año como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

En su retorno a las piscinas, Katie Ledecky competirá además de en su habitual programa -200, 400, 800 y 1.500 libre- en la prueba del hectómetro libre, la única en la que no partirá con el mejor tiempo de todas las participantes.

Si Ledecky no ha competido en los últimos doce meses, su compatriota Caeleb Dressel fue el gran protagonista de la International Swimming League disputada a finales del pasado año.

El nadador estadounidense se despidió de 2020 estableciendo tres nuevos récords del mundo en piscina corta en los 100 estilos -49.28-, 50 libre -20.16- y 100 mariposa -47.78-.

No obstante, la cita de San Antonio será la primera prueba que Dressel disputará en una piscina de 50 metros desde marzo de 2020.

El de Florida, ganador de ocho medallas, seis de ellas de oro, en los Mundiales de Gwangju 2019, aparece inscrito en un total de cuatro pruebas, los 100 y 200 libre, así como los 100 y 200 mariposa.

Ledecky y Dressel no serán las únicas estrellas que competirán en San Antonio, segunda parada de las Pro Swim Series, ya que entre los inscritos figuran algunos de los nombres más destacados de la natación estadounidense.

Figuras de la talla de la campeona olímpica y mundial Simone Manuel, que, como Ledecky, volverá a la competición tras un año de parón y que participará en las pruebas de 50, 100 y 200 libre.

El veterano Nathan Adrian, de 32 años, retomará, tras el obligado parón a causa de la pandemia de coronavirus, el camino hacia sus cuartos Juegos Olímpicos con la disputa de los 50 y 100 libre.

Tampoco faltará a la cita Ryan Murphy, vigente campeón olímpico de los 100 y 200 espalda, que tratará de repetir en San Antonio los triunfos que consiguió en las dos pruebas de espalda el pasado mes de enero en la primera etapa del circuito.

Más cargado aparece el programa de la joven Regan Smith, campeona del mundo y plusmarquista universal de los 200 espalda, que además de en los 100 y 200 espalda, aparece inscrita en los 100 y 200 mariposa, así como en los 100 libre.

Toda una apuesta de Smith, que cumplió el pasado 9 de febrero 19 años y que parece dispuesta de lograr el billete para Tokio además de en las dos pruebas de espalda, en las dos de mariposa, como atestiguan sus triunfos en la primera prueba del año de la Pro Swim Series disputada en enero.