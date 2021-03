"Las niñas" y "Antidisturbios", vencedoras en los Premios Feroz

El equipo de la película "Las niñas" posa con los galardones, durante la ceremonia de entrega de la octava edición de los Premios Feroz que se celebró este martes en el Teatro Coliseum, en Madrid. EFE/Mariscal

Madrid, 2 mar (EFE).- La cinta "Las niñas" de Pilar Palomero y la serie "Antidisturbios" de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña recibieron este martes el reconocimiento a mejor serie y mejor película en la octava edición de los Premios Feroz, en una ceremonia en la que una Victoria Abril arrepentida recogió el Premio de Honor a su trayectoria.

Unos días después de sus incendiarias declaraciones negacionistas y antivacunas, su discurso era uno de los momentos más esperados de la gala, que se ha celebrado en el Teatro Coliseum de Madrid, bajo un protocolo de seguridad por la pandemia de coronavirus.

La actriz de ”Átame” y “Kika” se ha presentado en el escenario sin mascarilla y enfundada en un vestido largo dorado, y sus primeras palabras han sido para pedir perdón.

“Pido disculpas si en la rueda de prensa ofendí a los que han perdido a seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención. Para mí todas las vidas cuentan”, ha apuntado la intérprete de 61 años, quien hace unos días dijo que “las vacunas son experimentos sin probar que nos meten rápido y desde que nos vacunan hay más casos positivos".

En respuesta a la actriz, que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa organizada por los Feroz, la directora de los Premios, la periodista María Guerra, ha hecho un llamamiento "a la información veraz" y a decir "no a los bulos".

La gala, que ha estado precedida por una alfombra roja por la que han desfilado los nominados, ha sido presentada por la actriz Pilar Castro, quien en su discurso inaugural ha tenido un recuerdo a las víctimas de la pandemia, ha pedido un aplauso a los sanitarios y ha expresado el deseo de que “pronto estemos todos vacunados”.

Los Feroz, que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), distinguen en sus categorías de cine y series entre drama y comedia, y reconocen a actores y actrices principales, secundarios y de reparto, mejor director y mejor película. Otorgan además premios únicos, como al mejor cartel y al mejor trailer, además de un Premio Especial y al Mejor Documental.

En la categoría de cine, la cinta más laureada fue “Las niñas” con tres premios, ya que además del Premio a mejor película dramática, su directora, Pilar Palomero, obtuvo el galardón a la mejor dirección y al mejor guión.

Aunque partía como película favorita con nueve nominaciones, "La boda de Rosa", de Icíar Bollaín, finalmente solo ha ganado un premio, el de Mejor película de comedia.

El premio a mejor actriz protagonista fue para Patricia López Arnáiz por "Ane" y el mejor actor protagonista de una película para Mario Casas por "No matarás". Verónica Echegui recibió el premio a mejor actriz de reparto por "Explota explota" y Juan Diego Botto el de mejor actor de reparto por "Los europeos".

El drama de terror de Juanma Bajo Ulloa, “Baby”, obtuvo el premio a la mejor música original para Koldo Uriarte y Bingen Mendizabal; Javier Fesser y Rafa Martínez ganaron el premio al mejor tráiler por "Historias lamentables", mientras que el Premio Feroz Flixolé al mejor cartel fue para Jordi Labanda por "Rifkin's Festival".

En la categoría series, además del de mejor serie dramática, los policías de “Antidisturbios” han ganado dos premios a la actuación, el de mejor actor de reparto para Patrick Criado y el de mejor actor protagonista para Hovik Keuchkerian, quien ha ganado su premio “ex aequo” con Eduard Fernández, el cura de “30 monedas”. La mejor serie de comedia ha sido para “Vamos Juan”, protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte.

Pese a ser una de las favoritas, “Patria” (que tenía siete nominaciones) ha tenido que conformarse con los premios a la mejor actriz protagonista para Elena Irureta y el de mejor actriz de reparto para Loreto Mauleon.

Los Feroz también reconocen al mejor documental del año, premio que este año recayó sobre "El año del descubrimiento" de Luis López Carrasco y otorgan además un premio especial, que ganó "My Mexican Bretzel" de Nuria Giménez.

Los organizadores del premio han insistido en todo momento en que durante la gala y la alfombra roja se han aplicado estrictamente medidas anticovid como la reducción del aforo del teatro a un 30 % de su capacidad, con butacas de separación, control de temperatura al acceder al recinto y distancia de seguridad de al menos metro y medio en la alfombra.

La gala iba a celebrarse inicialmente en el Teatro de Alcobendas, municipio patrocinador del evento, pero al estar confinado hace unos días se anunció el traslado a la Gran Vía de Madrid.