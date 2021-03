Koeman: "Debemos hacer un partido mejor que el del sábado para pasar"

El entrenador del Barcelona el neerlandés Ronald Koeman en el banquillo durante el partido ante el Elche de LaLiga Santander. EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo

Sant Joan Despí (Barcelona), 2 mar (EFE).- Pese a la gran actuación que tuvo el equipo en el último partido de Liga contra el Sevilla, el mismo rival al que se enfrentará este miércoles en la Copa del Rey, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, cree que sus jugadores tendrán que hacer "un partido mejor que el del sábado para pasar".

El Barça tiene que remontar el 2-0 de la ida para clasificarse para la final, y repetir el 2-0 del último duelo liguero le permitiría al menos forzar la prórroga, pero Koeman sabe que mañana no hay margen de error, porque el equipo no puede permitirse encajar.

"Sabemos que es un 2-0 en contra y es un resultado malo para remontar, pero hay opciones. Nada es imposible", afirmó Koeman, quien dio las claves para estar en la final: "Necesitamos más efectividad de la que hemos demostrado últimamente. Además de la portería a cero, que será vital en el partido de mañana".

En el último encuentro de Liga, el técnico del conjunto azulgrana recuperó, con éxito, su 3-5-2. Repetirlo mañana es una opción -"es posible jugar con tres atrás", insistió- pero recordó que son los jugadores los que hacen bueno un sistema.

"Lo más importante del sistema es la mentalidad del equipo. Hay que intentar presionar y estar juntos cuando es posible. El otro día jugamos con tres centrales, pero también presionamos mucho", señaló.

Para Koeman sería "importante" poder remontar. "Sería una inyección importantísima para el futuro de esta temporada", subrayó el preparador neerlandés, quien sorprendentemente ha recuperado a Pedri, pero seguramente no podrá contar con Araujo.

"Hay cosas que casi ni se pueden explicar. Esta mañana ha entrenado si ningún problema", dijo sobre el atacante canario, que se retiró lesionado en el último duelo contra el conjunto andaluz y al que se le pronosticaron al menos dos semanas de baja.

En cambio, es más pesimista con el central uruguayo. "Araujo no ha estado con el grupo porque tiene unas molestias. Vamos a ver mañana en el último entreno y decidiremos si entra en la lista".