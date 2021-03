Irene Rosales estalla ante la presión mediática: "Es agotador. Todos los días una tontería distinta"

12/08/2020 Irene Rosales, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



La polémica rodea al universo Pantoja desde hace unos meses, y no hay día que no nos levantemos con alguna información o controversia relacionada con Kiko Rivera, Chabelita, Isabel Pantoja o Anabel. Una fuente inagotable de noticias que ha hecho que uno de los miembros más mediáticos del clan, Irene Rosales, estalle ante la presencia de la prensa a las puertas de la casa que comparte con el Dj a las afueras de Sevilla.



Pese a trabajar como colaboradora en un programa de crónica rosa, "Viva la vida", donde semanalmente se explaya hablando de los frentes que rodean a la familia Pantoja, la mujer de Kiko no entiende que los medios de comunicación acudan a ellos - la fuente informativa en este caso - para contrastar las diferentes noticias que diariamente surgen sobre su familia.



Por ello, muy enfadada cuando le preguntamos si es cierto que su marido ha roto su amistad con Omar Montes por las bromas que ha hecho sobre su familia en los últimos tiempos - como diferentes programas han asegurado - Irene estalla enfadada como pocas veces la hemos visto. "No sé si Kiko está mosqueado o no pero todos los días venir con una pregunta distinta es agotador. Es agotados. Todos los días una tontería distinta", ha exclamado molesta negando con la cabeza antes de cerrar, con fuerza, la puerta de su casa.



