Irán.- La AIEA advierte que no será una "moneda de cambio" para retomar los diálogos entre Irán y EEUU

Grossi califica a las actividades nucleares de Corea del Norte como "un motivo de grave preocupación"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El director general de la Agencia Internacional para la Energía Nuclear (AIEA), Rafael Grossi, ha advertido este lunes que las inspecciones en Irán y la propia agencia no deberían usarse como "moneda de cambio" para reactivar el dialogo entre Irán y Estados Unidos.



Grossi ha especificado en una rueda de prensa ante la Junta de Gobernadores de la agencia que, aunque la AIEA ha abierto una ventana de oportunidad para la diplomacia en Irán, no debe estar en el centro de las negociaciones entre los países del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).



El pasado 15 de febrero, Irán anunció que dejaría de implementar "medidas voluntarias de transparencia" del JCPOA, junto con otros acuerdos en el Acuerdo de Salvaguardias de Irán, aunque finalmente, tras una visita de Grossi a finales de febrero a Teherán, este anunció que había llegado a un "entendimiento técnico bilateral temporal".



Este acuerdo permitirá a la ONU "reanudar su plena verificación y seguimiento de los compromisos de Irán relacionados con la energía nuclear" bajo el JCPOA, "siempre y cuando Irán reanude su implementación de esos compromisos", detalló Grossi.



Desde el inicio del acuerdo nuclear, la AIEA ha llevado a cabo 170 inspecciones adicionales basadas en los protocolos, ha detallado Grossi, que ha insistido en la importancia de las inspecciones imparciales de la agencia.



Por esto, ante las negociaciones que están tratando de entablar Estados Unidos e Irán para volver al acuerdo, "tener inspecciones y transparencia no es un premio, ni una multa, es la esencia de nuestro trabajo".



"Sea cual sea el acuerdo que se alcance, no podrá ser posible sin un régimen robusto de inspecciones de la AIEA", ha advertido Grossi.



"GRAVE PREOCUPACIÓN"



El jefe de la AIEA también ha advertido que las actividades nucleares de Corea del Norte siguen siendo "un motivo de grave preocupación", además de una "clara violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de seguridad de Naciones Unidas".



Además, ha calificado estas actividad como "profundamente lamentables", ante lo que la AIEA está intensificando su disposición "para desempeñar su papel esencial en la verificación del programa nuclear".



Durante su intervención, Grossi también ha hecho referencia a otras actividades de la AIEA, como el fortalecimiento para próximas pandemias a través de la iniciativa Acción Integrada de Enfermedades Zoonóticas (ZODIAC), para reducir la "destrucción mortal que estamos sufriendo hoy", y la preparación para la próxima conferencia sobre cambio climático de la ONU, la COP26.



Al respecto, el jefe de la AIEA ha subrayado que "casi cinco años después de la firma del Acuerdo de París, los gobiernos son cada vez más conscientes de que deben pasar de los combustibles fósiles a las nucleares y otras tecnologías bajas en carbono, si quieren alcanzar sus objetivos netos cero", por lo que la energía nuclear tiene "un lugar en las mesas" que hablan sobre cambio climático.