Icono del reggae Bunny Wailer, último miembro de los Wailers, muere a los 73 años

KINGSTON, 2 mar (Reuters) - Bunny Wailer, el legendario cantante de reggae jamaiquino que fundó a los Wailers con Bob Marley y Peter Tosh y era el último integrante vivo, murió a los 73 años en el hospital tras sufrir una apoplejía.

"Es una pérdida enorme para Jamaica y para el reggae", dijo el primer ministro jamaiquino Andrew Holness, que lo llamó "un personaje ilustre y respetado de la escena musical jamaiquina".

El nombre de Wailer era Neville O'Riley Livingston, pero era conocido cariñosamente como Bunny Wailer, Bunny Livingston o Jah B. Provenía de Trench Town, una comunidad pobre del centro de la ciudad de Kingston que inspiró uno de los éxitos de los Wailers.

El compositor y percusionista ganador del Grammy conoció a Marley y a Tosh a una edad temprana y el trío formó los Wailers en 1963. Casi una década después, el grupo firmó un contrato con Island Records, del productor Chris Blackwell, que lo llevó a realizar su quinto álbum, ahora clásico, "Catch a Fire", y a lograr fama internacional.

Conocidos por popularizar la música reggae, los Wailers recorrieron el mundo y tuvieron varios temas exitosos en los estilos ska y rocksteady, que incluyen "Simmer Down", "Lonesome Feeling" y "Thank You Lord".

Junto a Tosh, Livingston finalmente dejó el grupo para convertirse en solista, mientras Marley comenzó a hacer giras con nuevos miembros de la banda como Bob Marley and the Wailers.

Bunny Wailer grabó 10 discos y ganó premios Grammy al mejor álbum de reggae por "Time Will Tell: A Tribute to Bob Marley" en 1991, "Crucial! Roots Classic" en 1995 y un tributo a Bob Marley en 1997. Como solista, sus éxitos incluyeron temas como "Cool Runnings" y "Bald Head Jesus".

Recibió algunos de los mayores honores de Jamaica, como la Orden de Mérito y la Orden de Jamaica.

En los últimos años, Bunny Wailer, padre de 13 hijos, sufrió varias apoplejías. Murió el martes luego de estar hospitalizado desde diciembre por su último ataque cerebral, según el Ministerio de Cultura.

Su esposa, Jean Watt, desapareció en mayo de 2020. Su paradero sigue siendo desconocido.

