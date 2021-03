Fútbol.- Luis Suárez, sobre el derbi: "Es la revancha para demostrar que queremos seguir arriba"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez aseguró que el derbi de este domingo (16.15 horas) contra el Real Madrid "es la revancha para demostrar" que quieren seguir "arriba" y dando pasos al frente para conquistar el título del Liga.



"Todos los partidos contra el Real Madrid son especiales, son los partidos que uno quiere jugar, quiere demostrar y mucha gente a veces lo cataloga en esa clase de partidos, lindos de jugar", manifestó el uruguayo en una entrevista con LaLiga.



"¿El derbi? Tenemos la revancha de lo que fue la ida para poder demostrar que queremos seguir ahi arriba en LaLiga. Siempre fui competitivo, quiero demostrar que puedo superar el próximo obstáculo que me pongan y siempre fui de cabeza dura", añadió el charrúa.



"Estoy en un club donde la gente puede pensar que es difícil hacer gol, pero con la calidad de los jugadores que tengo alrededor se te hace fácil", admitió Suárez, "muy ilusionado" por lo que el futuro puede deparar a la plantilla colchonera.



"Uno como jugador siempre tiene esos deseos, esas ilusiones, venir a un equipo como el Atlético de Madrid que hace tiempo que no gana títulos y poder conseguir uno, obviamente es uno de los deseos que tengo". Sin emnbargo, Suárez es prudente. "Estamos en una Liga en la que es muy difícil mantener la regularidad, es muy competitiva, cualquier rival le puede sacar puntos a los de arriba, hay que darles mucho valor y tratar de seguir en esta línea para conseguir el objetivo", agregó.



Por último, el '9' del Atlético de Madrid pidió esperar "hasta que no queden un par de jornadas" para ver sus aspiraciones ligueras y recordó la importancia de seguir siendo "competitivos" para "seguir con la ilusión de llegar lejos, triunfar y cumplir los objetivos". "La ilusión no nos la va a quitar nadie", finalizó.