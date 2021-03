Fútbol.- Anil Murthy: "He hablado con Peter Lim y el club no se vende"

02/03/2021 Anil Murthy llega al Palau de la Generalitat DEPORTES ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha asegurado este martes que tras mantener conversaciones con el dueño de la entidad, Peter Lim, "el club no se vende" después de los rumores en los últimos días sobre la posible compra del príncipe del sultanato de Johor, muy próximo al entorno del actual propietario del conjunto 'che'.



Tras haber publicado varias insinuaciones sobre el club, incluso citando al Valencia CF, el presidente Murthy fue preguntado este martes por los medios y fue tajante respecto a deshacerse de propiedad. "El club no está en venta", indicó Murthy.



"Mis compañeros me hablaron del Instagram del Príncipe de Johor, no lo sigo, pero lo conozco bien. Hablé hace unos días con Peter Lim en Singapur y no hay ninguna indicación de un cambio de postura para vender el club", añadió Murthy.



El príncipe de Johor, que fue invitado por Peter Lim al palco de Mestalla en 2016, publicó varios mensajes dejando claro que "no le motiva el dinero, sólo la gloria y hacer historia". "Quiero expandir mi imperio, abrir mis alas y buscar nuevos desafíos", escribió en su cuenta personal.



"¿Qué necesita el Valencia? Necesita alguien que sepa de fútbol, hambriento de éxito, apasionado y que entienda cómo de grande es el Valencia CF. El primer paso. Necesitamos gente de fútbol en el club. Punto final", sentenció.