Fútbol.- Aganzo recluta a Camacho y Jordi Alba en su candidatura "independiente" para volver a presidir AFE

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El candidato a la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) David Aganzo ha presentado este martes su candidatura de "independencia" para volver a dirigir el organismo, un proyecto para el que ha reclutado a José Antonio Camacho, Jordi Alba, José Antonio Morales o Lucas Pérez en la pelea contra el proyecto de Gaizka Toquero, su rival en las urnas el próximo 9 de abril y del que tiene "clarísimo que es el candidato de la federación española".



Aganzo aspira a renovar su mandato al frente de una junta directiva donde también figuran como secretario general Diego Rivas; como vicepresidentes Jordi Alba, José Luis Morales, Silvia Meseguer, Lucas Pérez y Jade Boho; y como vocales Adrián González, José Antonio Camacho, Juan Manuel Marrero, José Verdú 'Toché', Dani Giménez, Javier López, Ruth Acedo e Ismael Gil.



"Estos cuatro años han sido muy duros, de mucho trabajo y muchos logros. Hemos crecido muchísimo en afiliación, más de dos mil nuevos afiliados. AFE siempre ha estado a la altura estos cuatro años y hemos conseguido muchísimos hitos. Tenemos muy claro lo que queremos para todos nuestros compañeros y compañeras de todas las categorías que representamos", expresó Aganzo.



En la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), donde compareció arropado presencial y telemáticamente por toda su junta directiva, el exfutbolista dijo no tener "nada en contra de Toquero", que la semana pasada anunció su candidatura y con el que mantendrá una pelea a dos por la presidencia.



"Me parece un tío espectacular, pero tengo claro que su candidatura es la de la federación, lo tengo clarísimo. Vamos a ser muy fuertes en este aspecto para luchar por los futbolistas de este país y serán los afiliados y afiliadas los que deciden qué camino debe seguir este sindicato", prometió.



Repasando su periodo al frente de AFE, lamentó que han sufrido "guerra sucia en muchos aspectos". "Han intentado matar este sindicato, pero la transparencia de todos los que estamos aquí es indudable. Nuestras cuentas están auditadas y cualquier afiliado que nos pida cualquier tipo de documentación estaremos encantados de dársela", subrayó, recordando que durante este tiempo han "ganado 13 juicios contra el sindicato".



"La AFE tiene que ser completamente independiente para que las decisiones sean libres. Quien pretenda recortar nuestros derechos se estará enfrentando al sindicato de futbolistas más poderoso de este país y nos tendrán delante para pelear por nuestros derechos", avisó.



CAMACHO: "TENEMOS LA FUERZA Y NO SOMOS SUCURSAL DE NADIE"



Por su parte, Jordi Alba, el 'fichaje' de más relumbrón de la candidatura, apuntó que "hay que ser solidarios con esas compañeras que están luchando por esa igualdad de derechos y con la gente de Segunda B y Tercera que está sufriendo impagos".



"Los que jugamos en Primera somos muy afortunados de no tener problemas, pero tuve una reunión con David y no tardó mucho en convencerme. Yo también he jugado en categorías inferiores y me siento identificado con todos esos jugadores que no lo pasan bien. No quiero poner solo mi nombre, también quiero sentirme partícipe en todo lo que pueda aportar", dijo el jugador del FC Barcelona.



En cuanto a Camacho, destacó que todavía queda "un camino difícil y largo porque hay que seguir defendiendo todas las categorías del fútbol". "Soy el más veterano. Cuando yo era futbolista se fundó la AFE y desde que dejé de jugar siempre he estado vinculado a la AFE. Cuando David me lo pidió, todo lo que sea aportar mi granito de arena, aquí estoy. Solo le pedí que la AFE tiene que ser independiente, que no puede ser una sucursal de nadie. Los futbolistas tenemos que estar totalmente unidos, pero independientes. Tenemos la fuerza y no somos sucursal de nadie", indicó.



Además, el exseleccionador lamentó que "la RFEF ha juntado a las federaciones territoriales para hablar de las elecciones". "Eso no es normal, yo creo. La AFE se formó precisamente para quitar la esclavitud de los futbolistas. No se puede volver a ser sucursal. La RFEF deber ser la madre del fútbol y la AFE tiene que hablar con RFEF, LaLiga, CSD, con todo el mundo, pero con toda su independencia", advirtió.



El pasado viernes finalizó el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia y se confirmó que habrá dos candidatos al cargo. Las elecciones se celebrarán el 9 de abril en la sede de AFE en Madrid, aunque los afiliados pueden ejercer su derecho al voto por correo.



Aganzo, exjugador del Real Madrid, Espanyol, Levante o Alavés fue elegido presidente de AFE el 20 de noviembre 2017 en sustitución de Luis Rubiales, actual presidente de la RFEF, tras un congreso extraordinario del sindicato en el que logró el respaldo del 98,58% de los votos de los afiliados.



Por su parte, Toquero, que colgó las botas hace 18 meses, cuenta con el apoyo de exjugadores que integran el grupo de #AFEUnidos y de otros futbolistas y exfutbolistas como Armindo Rubin, Vicente Iborra, Javier Ros, Ivana Andrés, Manu García, Garazi Murua, Jesule Barbadilla, Alejandro Blanco, Vicente Engonga, Tito Blanco, Marta García 'Costa', Fernando Cabero, Dani Mallo, Eduardo Rodríguez 'Dudi', César Soriano y Jorge Luque.