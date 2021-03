Francia utilizará la vacuna de AstraZeneca para personas de 65 años

Un hombre habla con su médico antes de recibir la primera dosis de la vacuna de Oxford Astra-Zeneca en un consultorio en París. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 2 mar (EFE).- Francia administrará a partir de ahora la vacuna de AstraZeneca también a personas mayores de 65 años, y no solo a los que están por debajo de esa edad, a la vista de los resultados "muy alentadores" del estudio en vida real que se ha hecho en Escocia (Reino Unido).

La Alta Autoridad de Sanidad (HAS), el órgano en que se basan las decisiones del Gobierno, emitió este martes un dictamen en el que se justifica ampliar la utilización de la vacuna de AstraZeneca "a las personas de más de 65 años".

La HAS destacó que el estudio escocés muestra que esa vacuna reduce el riesgo de hospitalización "de forma significativa" y eso para todos los grupos de edad.

Sobre la base de ese dictamen, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, ya había avanzado el lunes que la vacuna de AstraZeneca se utilizará también para el grupo de entre 65 y 75 años.

Véran puntualizó que para los mayores de 75 años se van a seguir inyectando las vacunas de Pfizer y Moderna.