Fórmula 1.- Alonso: "Estoy muy motivado y es muy especial volver a donde conquisté tanto"

02/03/2021 El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso, junto al A521 del Alpine F1 Team que pilotará en el Mundial 2021



Alpine F1 Team presenta el A521 que conducirán Alonso y Ocon bajo el liderazgo de Davide Brivio



BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)



El equipo francés de Fórmula 1 con base en el Reino Unido Alpine F1 Team ha presentado este martes su nuevo A521, monoplaza con el que debutarán en el 'Gran Circo' de la mano del piloto francés Esteban Ocon y del español Fernando Alonso, que está "muy motivado" por volver a un equipo, siendo entonces Renault, con quien logró sus dos Mundiales.



"Representando con orgullo los colores de las banderas francesa y británica, así como los ilustres e históricos colores de las carreras de Alpine, el azul, blanco y rojo ... ¡Aquí está nuestro coche de F1 2021, el A521!", presentaron, de forma virtual, el nuevo monoplaza en el Alpine F1 Team.



Una presentación que no contó con Fernando Alonso, que se recupera de su atropello yendo en bicicleta, si bien el asturiano envió un mensaje de optimismo y ambición: "Estoy muy contento de estar de vuelta tras dos años lejos de la F1. Estoy muy motivado de empezar este nuevo episodio con Alpine, y por supuesto es muy especial volver al equipo con el que conquisté tanto en el pasado".



"El espíritu es fuerte en ambas fábricas, en la de Enstone y en la de Viry-Chatillon, y todos estamos muy emocionados con los que se nos viene por delante", añadió Alonso, que vuelve a la Fórmula 1 dos años después y tras haber destacado en los Mundiales de Resistencia y haber debutado con nota, entre otras cosas, en el Rally Dakar.



Sí estuvo, de forma virtual, junto al nuevo A521 de ese azul eléctrico histórico de Alpine con toques blanquirrojos, un piloto joven pero veterano en el equipo del grupo Renault: Esteban Ocon. "Luce increíble, me hace sentir orgulloso de ser francés. No puedo esperar para estar a los mandos del volante", se sinceró.



"Estoy muy orgulloso de ser del Alpine F1 Team, es un equipo que ha unido la pasión francesa con el orgullo británico, es un acuerdo perfecto. Estoy entusiasmado con el proyecto, quiero ser más ambicioso. Estoy contento con las metas del equipo, y la mejor manera de mostrar esa ambición es hacernos visibles y estar al frente en las carreras", ambicionó.



Tanto Alonso como Ocon intentarán que Alpine debute en la Fórmula 1 por todo lo alto. Pese a tener dos monoplazas en el pasado, no llegaron a competir. Sí lo hizo Renault, con éxito en los Mundiales de 2005 y 2006 gracias a los títulos de Fernando Alonso.



Ahora, Alpine recoge el testigo de Renault y lo hace a los mandos de su nuevo director de equipo, el italiano Davide Brivio, que llega desde MotoGP y tras convertir a Suzuki en campeón del mundo, con el español Joan Mir, en la última campaña.



"Como director técnico busco la mejor de las actuaciones y que los pilotos puedan rendir al máximo. Hay que saber dónde necesitamos mejorar para llegar a un nivel óptimo. Tenemos la suerte de tener a dos grandes pilotos, como Fernando Alonso, una de las personas con más determinación en el mundo del deporte", manifestó.



"Alonso es un piloto experimentado, un ganador de títulos, y lo mejor es que une al equipo. Nos conoce bien, a gente del pasado, pero estamos preparados para afrontar el futuro. La experiencia de jugar a Fernando y a Esteban será buena. Esteban va a aprender mucho de la experiencia de Fernando, y éste de que Esteban conozca ya muy bien al equipo", concluyó Brivio.



Luca de Meo, el CEO del Grupo Renault, concluyó la presentación con un 'Allez Les Bleus'. "No será un 2021 fácil pero haremos todo lo posible para demostrar, con podios, el trabajo hecho", apuntó el dirigente, que asegura afrontar con ilusión y optimismo el debut del Alpine F1 Team.