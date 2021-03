Fernando Simón critica a Victoria Abril tras sus polémicas palabras sobre el Covid, al que llamó "coronacirco"

02/03/2021 Fernando Simón ha valorado el negacionismo de Victoria Abril respecto al Coronavirus EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Victoria Abril se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los últimos días después de sus palabras sobre la pandemia del Covid-19 en la rueda de prensa que ofreció la semana pasada con motivo del Premio Feroz de Honor que esta noche recibirá a toda su trayectoria.



La actriz, haciendo gala una vez más de su carácter polémico, se negó a usar la mascarilla quirúrgica obligatoria para evitar la propagación del virus y no dudó en asegurar que el Coronavirus no era otra cosa que un "coronacirco", sumándose a los negacionistas de la pandemia que tantos miles de vidas se ha cobrado en el último año y afirmando que no pensaba vacunarse contra el Covid porque nos estaban usando como cobayas con una vacuna que no habría sido testada con garantías.



Unas palabras cuanto menos polémicas que han desatado numerosas críticas, a las que ahora se suma Fernando Simón, Portavoz del Ministerio de Sanidad en la lucha contra la pandemia y una de las voces expertas en Coronavirus de nuestro país.



El epidemiólogo, muy correcto, ha hecho una clara referencia a Victoria Abril afirmando en su última comparecencia que "tampoco es que yo quiera juzgar a nadie, pero sin querer juzgar a nadie, lo cierto es que no ayuda. Las personas que tienen mucha visibilidad tienen, por supuesto, la libertad de expresarse como quieren, eso es lo que yo opino, y de decir lo que ellos crean que es justo decir, pero lo cierto es que hemos tenido muchos miles de fallecidos y hemos tenido varios millones, tres millones y pico de casos. Tenemos las ucis atestadas de gente. Hemos tenido el sistema sanitario contra las cuerdas. Yo creo que no ayuda".



"Creo que las personas que tienen o que tenemos, he tenido la suerte o la desgracia de tener mucha visibilidad en este año debemos de ser prudentes con este tipo de declaraciones, pero también entiendo que cuando tenemos mucha presión mediática a veces decimos cosas o que no pensamos o que no queremos decir, o que a lo mejor decimos como una gracia, que luego nos arrepentimos de ello. No quiero juzgarlo, pero desde luego ayudar, no ayuda", ha añadido intentando "justificar" las palabras de Abril fruto de un error o de la presión del momento.



¡Dale al play y no te pierdas las palabras de Fernando Simón sobre Victoria Abril!