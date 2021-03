Etiopía.- El Ejército de Etiopía detiene a dos periodistas y dos traductores de medios de comunicación en Tigray

25/03/2020 Un soldado en Etiopía POLITICA AFRICA ETIOPÍA SERGI REBOREDO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Ejército etíope ha detenido a dos periodistas y dos traductores en la región de Tigray, ubicada en el norte del país, según han denunciado este lunes los medios de comunicación para los que trabajan.



Uno de los periodistas ha sido arrestado por soldados en una cafetería de la ciudad de Mekelle, la capital regional, junto a otras cuatro personas, y ya había expresado previamente su preocupación por la autoridades etíopes.



Hasta el momento no se ha informado del motivo de su detención y se encuentra en un campamento militar en la misma ciudad, según ha informado BBC.



Por otro lado, dos traductores que trabajan para medios de comunicación extranjeros también han sido detenidos por hombres uniformados en la misma ciudad durante este fin de semana, uno en su domicilio y otro en un restaurante, según recoge 'Financial Times'.



Los medios para los que trabajan los detenidos han transmitido a las autoridades etíopes su preocupación y han recordado que hace pocos días se había otorgado el acceso a la región a los profesionales.



Por su parte, la autoridades etíopes han confirmado la detención de los traductores y han señalado que "están bajo investigación", según 'Financial Times'.



LA SITUACIÓN EN TIGRAY



El inicio de la ofensiva fue anunciado el 4 de noviembre por el primer ministro, Abiy Ahmed, en respuesta a un ataque por parte del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) contra una importante base del Ejército en Mekelle que se saldó con numerosas víctimas entre los militares.



La escalada bélica ha sido la culminación de un pulso que comenzó con la llegada al poder de Abiy Ahmed como primer oromo jefe de Gobierno. El TPLF fue el partido fuerte dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias.



Apartado del poder, el TPLF ha visto en las reformas acometidas por Abiy, en particular las relativas a abusos de Derechos Humanos y de reconciliación con grupos armados entre otros, como una 'caza de brujas' contra sus dirigentes, los cuales se vieron en muchos casos apartados de los cargos que ocupaban.



La ruptura definitiva la marcó la creación del Partido de la Prosperidad a finales de 2019 por parte de Abiy para dejar atrás al EPRDF. Todos los partidos que integraban la alianza gobernante, y algunos más en su órbita, se sumaron a la nueva formación, con la excepción del TPLF, lo que también dejó al partido al margen de la toma de decisiones en el Gobierno federal.