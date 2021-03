Escrutinio preliminar da mayoría calificada al partido de Bukele en Congreso

Miembros de una Junta Receptora de Votos realizan el conteo al final de la jornada electoral en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 2 mar (EFE).- El partido Nuevas Ideas (NI), fundado por un movimiento del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logrará la mayoría calificada (56 diputados) en la Asamblea Legislativa, según los datos del escrutinio preliminar que concluye este martes para dar paso al proceso final donde se confirmarán los resultados.

Según la información preliminar, Nuevas Ideas llegará a los 56 parlamentarios para sumar 61 con su principal aliado, la formación de ultraderecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con la que Bukele obtuvo la Presidencia.

La Asamblea Legislativa está formada por 84 diputados, de los que se necesitan 43 para tomar decisiones ordinarias y 56 para aprobar deuda externa, elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y reformar la Constitución.

Con este resultado, el mandatario salvadoreño no tendría alguna oposición en el Congreso, ya que sus principales opositores actualmente, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), bajaron considerablemente su caudal de diputaciones.

Arena se quedaría con 14 parlamentarios, 23 menos que en esta legislatura (2018-2021), y el FMLN sería el más perjudicado porque solo alcanzaría 4 diputaciones, 19 menos.

De acuerdo con diversas analistas, este panorama supone que el presidente Bukele tendrá "todo el control", lo que podría ser "peligroso" para el país si no se sabe "administrar bien el poder".

Otros apelan a que, ahora que Bukele tendrá mayoría en la Asamblea Legislativa, promueva desde el Ejecutivo acciones, planes, estrategias y políticas encaminadas a combatir la corrupción, la pobreza y a mejorar la economía del país, que sufrió un gran impacto por la pandemia del coronavirus.

También supone una oportunidad para el mandatario de cumplir a la población sus promesas de campaña.

A juicio de Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, "esta nueva etapa en la política salvadoreña marca una obligación para que sea el tiempo de la ciudadanía. ¿En qué sentido?, que el ciudadano pida que se cumpla lo que prometieron, pidan que les cumplan con todo lo que dijeron que iban hacer en favor del país".

"Pidan rendición de cuentas, que les informen. Dejen de tener ese papel pasivo, sino que por el contrario pidan que les cumplan y exijan que les rinda cuentas, si no nos vamos a ver en problemas como país, si la ciudadanía mantiene una apatía a este tipo de cosas", señaló el experto en asuntos políticos en un canal local.

La apabullante victoria de NI no tiene precedentes en la historia reciente del país centroamericano.

VICTORIA TAMBIÉN EN ALCALDÍAS

Según los datos preliminares, Nuevas Ideas también alcanzaría la mayoría de alcaldías del país centroamericano.

Este partido habría ganado 137 las 262 alcaldías del país, el 52 % de las comunas. También se agenciaría las 14 cabeceras departamentales y en el municipio de San Salvador, que incluye a la capital, gobernaría 18 de los 19 municipios.

Actualmente y hasta el 1 de mayo próximo, de los 262 municipios del país 138 son gobernados por Arena, 61 por el FMNL, 25 por GANA, 24 por el Partido de Concentración Nacional, 2 por el Partido Demócrata Cristiano, 2 por partidos minoritarios y el resto son dirigidos por coaliciones.

Se prevé que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluya esta martes el escrutinio preliminar para dar paso al proceso final en el que se confirmarían los resultados de las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero.

El escrutinio final será abierto a las 17.00 hora local (23.00 GMT) de hoy y podría durar al menos cinco días, según lo señaló el lunes el magistrado Julio Olivo.