Emery, pendiente de recuperar a Peña y Alcácer para Mestalla

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/Archivo

Vila-real (Castellón), 2 mar (EFE).- El Villarreal empieza a preparar el partido de este viernes en Mestalla pendiente de la evolución de dos jugadores como el delantero Paco Alcácer y el defensa Rubén Peña, aunque se espera poder contar con ambos jugadores, que apuran la recuperación de sus problemas físicos.

En el caso de Paco Alcácer, el delantero no pudo jugar frente al Atlético de Madrid por unas leves molestias musculares, de las que en un principio se espera esté en condiciones para este viernes, mientras que del lateral Rubén Peña, también se confía en que pueda dejar atrás las molestias de tobillo que le han impedido jugar en los últimos encuentros.

Los que no parecen tener opciones de poder regresar son el defensa Mario Gaspar y el centrocampista Francis Coquelin, que siguen trabajando para solventar sus problemas.

En el caso de Mario Gaspar, el lateral apura los días para su posible regreso tras dos meses fuera del equipo. El jugador ha dejado atrás a su lesión muscular en el recto anterior, y recibió ayer lunes el alta médica, por lo que se espera pueda regresar en breve. Por su parte, Coquelin sigue recuperándose de sus problemas de tobillo y se prevé que pueda reaparecer este mes.

Un plazo más largo de vuelta es el de Alberto Moreno, del que el técnico ya avisó que no se va a “acelerar ese regreso”.