El secreto de Irina Shayk para lucir, en todo momento, una piel radiante

MADRID, 2 (CHANCE)



Irina Shayk es una de las mujeres más atractivas del mundo y una de las modelos más cotizadas en la actualidad y, a sus 35 años, atraviesa por uno de los momentos más tranquilos de su vida. Soltera tras su separación en 2019 de Bradley Cooper y volcada en el cuidado de su hija Lea, que está a punto de cumplir 4 años, la rusa posee una de esas bellezas felinas que no pasa desapercibida. A sus impresionantes ojos verdes, su espectacular y frondosa melena y sus labios carnosos, se une un cutis perfecto en que no encontramos una sola imperfección.



Ni una marca de expresión, ni un granito, ni ojeras... Aunque parezca de otro mundo, no lo es y, consciente de que muchas de sus seguidoras "matarían" por conocer su secreto de belleza para lucir una piel tan radiante, Irina ha compartido a través de su cuenta de Instagram su completa rutina matutina de cuidado facial, que es más sencilla de lo que podríamos imaginar y en la que, como no podía ser de otra manera, la hidratación tiene un papel de vital importancia.



Sin gota de maquillaje y con una sofisticada bata de animal print a juego con la diadema con la que ha retirado el pelo de la cara para poder aplicar con más facilidad los productos, la top model ha compartido entre sonrisas lo "nice and easy" - es decir, agradable y sencillo - que es lucir una piel tan sana y cuidada como la suya.



En primer lugar, utilizar una crema hidratante facial, específica para tu tipo de piel - seca, mixta o grasa - para a continuación emplear un masajeador, nuevo producto favorito de muchas de nuestras celebrities, con el que ayuda a la aplicación del producto, estimula el siego sanguíneo y relaja los músculos de la cara. A continuación, Irina se aplica dos contornos de ojos diferentes, demostrando un cuidado especial por la piel que rodea los ojos, mucho más fina y que necesita un cuidado especial para prevenir su envejecimiento prematuro.



Además de bálsamo labial para presumir de uno de sus puntos fuertes - sus labios carnosos - y un spray para que sus cejas estén perfectamente peinadas, Irina no sale a la calle sin un un protector solar - de todos es conocido que el sol es uno de los enemigos más potentes de la piel - que combina con uno de nuestros básicos de belleza, el Agua Termal de Avène. Con un precio de 9,45 euros, este spray con agua extraída directamente del Manantial de Avène tiene propiedades calmantes, suavizantes y anti-irritantes para nuetra piel. Ideal para refrescarse, después de desmaquillarse, si tenemos rojeces o irritaciones en la piel... un must en el cuidado facial de la modelo rusa.



Por último, Irina ha compartido con sus seguidores otro de sus secretos para lucir siempre una piel radiante, las bolas de hielo de Nicole Caroline, que reactivan la piel a la vez que desinflaman y descongestionan el rostro y que, después de toda la noche en el congelador, pasa por la cara y el cuello para eliminar todos los signos de cansancio que se acumulan después de largas jornadas de trabajo.