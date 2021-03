El Primavera Sound de Barcelona pospone su edición de este año hasta 2022

Asistentes a un concierto del Primavera Sound Barcelona. EFE/Marta Pérez/ Archivo

Barcelona (España), 2 mar (EFE).- El festival Primavera Sound Barcelona ha decidido cancelar su edición de 2021 por "razones de fuerza mayor" relacionadas con la pandemia, como ya hizo el año pasado por la misma causa, y posponer la celebración de su vigésimo aniversario hasta 2022.

Según informó en un comunicado la organización del evento, aunque lo ha "intentando todo" para celebrar este año el festival, "tomamos ya esta decisión tan dolorosa por la incertidumbre alrededor del marco legal para grandes eventos en las fechas originales del festival -del 2 al 6 de junio-".

El festival Primavera Sound de Barcelona, uno de los eventos musicales más importantes y multitudinarios del sur de Europa, ya tuvo que anular su celebración el año pasado ante la virulencia de la pandemia.

En aquel momento, los organizadores anunciaron que el vigésimo aniversario del festival tendría lugar en 2021, pero finalmente se han visto obligados a volver a posponerlo por causas de "fuerza mayor".

"Aunque dolorosa, sabemos que es la decisión correcta, especialmente para los que tenéis que planear vuestro viaje con antelación", señaló la organización.

"Lo hemos intentado todo: lideramos el ensayo clínico realizado en la sala Apolo de Barcelona el pasado diciembre y hemos estado en contacto permanente con las autoridades sanitarias para explorar todas las soluciones posibles", añadieron.

"Pero el vigésimo aniversario de Primavera Sound se merece una fiesta como las de antes y las condiciones a nivel global no hacen prever que algo así pueda suceder este verano -concluyeron-. Al menos no de una forma en la que podamos vivir la experiencia completa que implica Primavera Sound".

Las razones de esta decisión tan dolorosa son "la incertidumbre alrededor del marco legal para grandes eventos en las fechas originales del festival, sumada a las restricciones que existen actualmente y que hacen que no podamos trabajar con normalidad en la preparación del festival ni asegurar que, una vez llegue la fecha, se pueda celebrar".

Como ya hizo el año pasado, el festival vuelve a ofrecer a todos los poseedores de entradas la posibilidad de conservarlas para el año que viene o solicitar su devolución a partir del miércoles 2 de junio, que es cuando se desvelará el cartel de Primavera Sound Barcelona 2022.

El Festival ha lamentado las molestias que esta cancelación pueda ocasionar al publico, a quien ha prometido compensar "doblemente en 2022, porque sí, de verdad, volveremos a bailar juntos... y como nunca antes".

Por su parte, Primavera Pro, el certamen paralelo dedicado a los profesionales del mundo de la música, mantiene sus fechas, del 2 al 4 de junio de este año, con actividades presenciales y telemáticas, y la intención de servir para "reflexionar, debatir y encontrarnos", mientras la industria de la música espera la ansiada reactivación del sector.