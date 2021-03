El Gobierno colombiano ve inviable una Copa América sin público

El ministro del Deporte de Colombia Ernesto Lucena. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 2 mar (EFE).- El Ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, afirmó este martes que ve inviable que la Copa América, que se prevé sea disputada en su país y en Argentina a mediados de este año, no tenga público por culpa de la pandemia de la covid-19.

"Una Copa América sin público no tendría sentido", expresó el ministro en una entrevista con Caracol Radio, en la que dijo que las autoridades trabajan en un "protocolo de bioseguridad para tener una aforo aproximado del 30 %".

El alto funcionario confía en que "el proceso de vacunación siga al ritmo que va" y que los contagios sigan cayendo como en las últimas semanas.

"Eso ayudará a que podamos tener una aforo mayor", añadió Lucena sobre la Copa América de Argentina y Colombia que debía jugarse el año pasado pero fue pospuesta para 2021 por la pandemia y, según detalló, sigue adelante por lo que le dicen los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

En Colombia han sido reportados 2.255.260 de casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia y 59.866 pacientes han fallecido por esta enfermedad.

Por otra parte, el ministro del Deporte afirmó que Colombia "está en plena capacidad de recibir la Copa América si tocara hacerla de manera individual", aunque aclaró que no han recibido ningún mensaje sobre una posible baja de Argentina en la organización.

"Colombia está lista para tener una Copa América si le toca sola y lo más importante es dejar el mensaje que estamos trabajando en todos los temas de protocolos para el tema de aforo, que es una preocupación que tiene Conmebol".

En esa línea, señaló que la Confederación no ha puesto un "mínimo de aforo" y que el Gobierno habla de un 30 % porque es lo que su comisión de expertos estima para el torneo.

"Creemos que vamos a poder con un 30 % de aforo y me comunicaré con el presidente Domínguez a ver qué está pensando con su comisión de expertos. Pero evidentemente una Copa América con cero público sería completamente inviable, yo no veo ese escenario en este momento y sobre esa base seguimos trabajando", apostilló.