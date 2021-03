El Braga, "partido a partido" al asalto de los grandes

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Lisboa, 2 mar (EFE).- Con juego ofensivo y organización táctica, el Braga ha salido esta temporada al asalto de los grandes en Portugal, con una filosofía de "partido a partido" con la que no se pone límites y que ya le ha colocado segundo en la Liga.

"Ir partido a partido, poner a prueba nuestros límites y no ponernos una meta pero hacerlo lo mejor posible". Así es como el entrenador del club norteño, el portugués Carlos Carvalhal, define a EFE la filosofía del equipo, que no le está funcionando nada mal.

En una Liga que suelen disputarse el Benfica y el Oporto, este año es el Sporting quien se ha destacado en cabeza y tiene el título cada vez más cerca, pero la sorpresa para los dos "grandes" ha sido doble porque el Braga también les está manteniendo el pulso.

Con 21 jornadas disputadas, los "minhotos" son segundos con 46 puntos y han adelantado tanto al Oporto (45) como al Benfica (42).

En la Copa de la Liga llegaron a la final, aunque la perdieron contra los "leones", y en la Copa de Portugal se están jugando las semifinales con el Oporto.

Su andadura sí ha terminado en la Liga Europa, donde acaba de caer en dieciseisavos contra el Roma, si bien dejó muy buenas sensaciones en la fase de grupos, con 4 victorias y 14 goles.

TÁCTICA Y JUEGO OFENSIVO

Carvalhal explica que el Braga no se basa en un sistema definido, sino en "principios de juego": la organización táctica se va adaptando durante el partido para dar respuestas diferentes en función de los espacios.

Lo que sí es una constante y se ha convertido desde el principio en una de las señas de identidad de este Braga es el juego ofensivo, con una media de 1,9 goles por partido en Liga, por encima de la del Benfica.

"Es un equipo muy positivo, en el que todos los jugadores, desde el portero, amenazan siempre al contrario", cuenta el técnico, que destaca otras cualidades: la búsqueda de profundidad, el buen juego interior y las combinaciones por fuera.

En ese perfil ofensivo fue muy importante en la primera mitad de la temporada el delantero portugués Paulinho, con 10 goles en todas las competiciones y que incluso ha llegado a la selección lusa.

CAMBIAN LOS JUGADORES, SIGUEN LOS RESULTADOS

Pero Paulinho se marchó al Sporting en el mercado de invierno y otra de las figuras en ataque, el extremo luso Iuri Medeiros, se lesionó gravemente a finales de enero. Aun así, la buena forma del Braga no ha mermado y en estos partidos ha seguido marcando goles.

Han llegado por parte de nuevas incorporaciones, como el brasileño Lucas Piazon -fichado al Chelsea-, o de jugadores que están creciendo en el equipo, el caso del español Abel Ruiz, que "ha tenido una evolución muy fuerte desde la salida de Paulinho", destaca Carvalhal.

"Hay jugadores importantes que han salido, pero la realidad es que el equipo está funcionando muy bien porque tiene principios de juego y una base táctica sólida", sentencia el técnico, que recuerda que también han perdido por lesión al lateral izquierdo Francisco Moura, pretendido por el Barcelona.

Carvalhal no mira a largo plazo y por ahora se centra en el próximo desafío, este mismo miércoles, cuando se jugarán en Do Dragão el pase a la final de Copa tras empatar a 1 en la ida.

Pero en el horizonte, además del título copero, está el resultado al que el "partido a partido" les llevará en Liga.

Si aguantan el pulso a los "grandes", podrían conseguir un segundo puesto que da acceso a la previa de la Liga de Campeones, una competición cuya fase final han disputado en dos ocasiones, la última en 2012.

