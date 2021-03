El Braga asume el acecho de un Sporting intratable como líder

EFE/EPA/JOSE COELHO

Lisboa, 2 mar (EFE).- Apoyado en el español Abel Ruiz, el Braga ha confirmado en la última jornada de la Liga portuguesa que tiene opciones y asume ya el acecho desde la segunda plaza al Sporting, que continúa líder y aún no conoce la derrota.

Los norteños han desplazado al Oporto como perseguidores de los "leones" tras imponerse por 1-2 ante el Nacional, con la actuación destacada de Ruiz, ex del FC Barcelona, que anotaba por primera vez esta temporada el último tanto del encuentro.

Los de Carlos Carvalhal tomaban así impulso hasta la segunda plaza, a nueve puntos del líder y confirman de esta manera que esta temporada los primeros puestos no se deciden solo entre los tres grandes: Benfica, Sporting y Oporto.

Una circunstancia que empieza a digerir el propio Oporto, que esta jornada suma apenas un punto tras empatar con el Sporting a cero. Resultado agridulce para los primeros y alegre para los segundos, que se mantienen sin conocer la derrota.

De poco sirvieron a los "dragones" los intentos del mexicano Corona y de los colombianos Uribe y Luis Díaz, sin acierto en la portería del madrileño Adán, salvado por una mejor ofensiva verdiblanca en la segunda parte del duelo que equilibró la balanza.

Con todo, el duelo acababa sin goles y el Oporto, perdiendo fuelle, cae a la tercera plaza, a diez puntos del líder, aunque no es la suya la posición más aciaga.

Ese papel le toca al Benfica, sumido en una crisis por sus decepcionantes resultados en Liga que han levantado un vendaval de críticas hacia Jorge Jesus, incrementadas tras la eliminación de la Europa League por el Arsenal.

Un malestar al que la plantilla respondía esta jornada con el ansiado regreso a las victorias.

Los "encarnados" vencían por 2-0 al Rio Ave con goles del internacional suizo Aris Seferovic y el luso Pizzi, que le valen una victoria que les deja en cuarto lugar, a trece puntos del Sporting.

El resto de encuentros de la jornada dejaron como destacada la actuación del colombiano Mateo Cassierra, que marcó el 2-2 para el Belenenses ante el Moreirense y la importante victoria del Tondela de Pako Ayestarán por 1-0 ante el Gil Vicente, que le permite situarse en la novena posición con 24 puntos.

Fue también llamativo el duelo Santa Clara-Paços de Ferreira, por suponer la vuelta de los aficionados portugueses a un estadio de fútbol, cuatro meses después, y que concluyó en 3-0.

Marcaron para los de Azores los brasileños Allaron y Cryzan y el luso Carlos Carvalho, y destacó el japonés Hidemasa Morita, que dio el pase del último tanto.

La parte baja está ocupada por el Boavista, último tras perder por 2-1 ante el Guimarães, y el Marítimo, penúltimo tras empatar a cero con el Portimonense.

Cynthia de Benito