EEUU/Rusia.- Rusia responderá a las sanciones de EEUU de "forma recíproca" pero no de "manera simétrica"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha asegurado este martes, tras conocerse las sanciones impuestas por parte de Washington a Moscú por el caso del opositor ruso Alexei Navalni, que responderán "de forma recíproca y no necesariamente de manera simétrica".



Zajárova ha considerado, a través de un comunicado, que se trata de "otra injerencia abierta en nuestros asuntos internos, algo que no vamos a tolerar".



La portavoz ha añadido que Estados Unidos ha dado "un paso hostil y antirruso, al anunciar junto con la Unión Europea las nuevas sanciones con las que pretende 'castigar a Moscú'", ante lo que ha advertido que "las aspiraciones de imponerle algo a Rusia mediante la presión de sanciones o alguna otra fracasaron en el pasado y ahora también fracasarán".



Por otra parte, Moscú ha señalado que "Washington, que ha violado toda una serie de acuerdos y convenios en el ámbito del control de armamentos y la no proliferación, no tiene derecho para sermonear a los demás".



Según Zajárova, la Casa Blanca "otra vez intenta crear la imagen de un enemigo externo", mientras que continúa tensando las relaciones con el Kremlin, "que ya ha llevado al punto del congelamiento total".



Por último, la representante de Exteriores ha detallado que Rusia "no posee armas químicas desde 2017" y ha urgido a Estados Unidos a cumplir con sus compromisos en cuanto a la destrucción de los arsenales químicos.



También ha recordado a Washington que "los tiempos han cambiado" y que "los intentos de dictar las realidades geopolíticas modernas son contraproducentes para quienes no pueden rechazarlos"



Estados Unidos ha sancionado este martes a siete funcionarios rusos por el caso del opositor Alexei Navalni, que, tras sufrir un intento de asesinato el pasado verano, se encuentra encarcelado en Rusia pese a la presión de la comunidad internacional para su liberación.



Entre los sancionados se encuentran los viceministros de Defensa de Rusia, Alexey Yuryevich Krivoruchko y Pavel Anatolievich Popov, y el jefe del servicio secreto ruso, Alexander Vasilyevich Bortnikov.



Para las sanciones, la Casa Blanca se ha amparado en la Ley sobre Armas Químicas y Biológicas, ya que el intento de asesinato de Navalni se produjo mediante un envenenamiento con un agente nervioso del tipo Novichok, cuyo origen data de los tiempos de la Unión Soviética.