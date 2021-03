EEUU.- Wray confirma que el FBI ha clasificado el asalto al Capitolio de EEUU como "terrorismo doméstico"

09/02/2021 Partidarios de Donald Trump durante al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL MICHAEL NIGRO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El director de la Policía Federal de Estados Unidos (FBI), Christopher Wray, ha confirmado este martes que el cuerpo policial ha clasificado el asalto al Capitolio del 6 de enero, llevado a cabo por partidarios del expresidente Donald Trump, como "terrorismo doméstico".



"Este ataque, este cerco, este comportamiento criminal, simple y llano, es un comportamiento que nosotros, el FBI, consideramos terrorismo interno", ha indicado Wray en una audiencia sobre el incidente ante la Comisión Judicial del Senado estadounidense.



Según el director del FBI, el número de casos de terrorismo nacional investigados por el cuerpo se ha doblado durante su tiempo al frente de la institución, pasando de unos mil en 2017 hasta unos 2.000 para finales de 2020.



En este sentido, ha alertado de que el terrorismo interno se ha "metastatizado" en toda la nación norteamericana y ha recalcado que el evento del 6 de enero no fue "aislado". De forma paralela, ha recalcado que el FBI ya había hecho sonar las alarmas sobre este asunto desde hace "varios años".



Wray ha evitado encuadrar a los asaltantes en una única ideología extremista y ha asegurado que la multitud "incluía una variedad de orígenes". "Los atacantes del 6 de enero incluían un número, y el número crece según avanzamos en nuestras investigaciones, de lo que podríamos llamar milicia de extremismo violento", ha revelado, según ha informado el diario 'The Hill'.



"Y también tenemos algunos que ya han sido arrestados de lo que podríamos poner en la categoría de extremismo violento por motivos raciales, también blanco", ha agregado Wray, que ha indicado que, hasta el momento, estas son las categorías que el FBI ha identificado.



Asimismo, ha matizado que el FBI no tiene constancia de la participación de antifascistas o personas de ideologías de izquierda en el incidente. "No tenemos, hasta ahora, ninguna evidencia (de la participación) de extremistas anarquistas o personas que se adhieren al movimiento antifascista en relación con el 6 de enero", ha indicado.



Partidarios de Trump asaltaron el Capitolio cuando el Congreso celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Donald Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un "fraude", aunque sin proporcionar pruebas al respecto.



El incidente dejó cinco muertos. Al menos 280 personas han sido arrestadas por estar presuntamente involucradas en el asalto al Capitolio y se han presentado cargos contra más de 300.