EEUU afirma que Moscú envenenó a Navalni y anuncia sanciones

Actualiza con sanciones contra el director de los servicios de seguridad rusos, declaraciones de Blinken ///Washington, 2 Mar 2021 (AFP) - Estados Unidos anunció este martes la imposición de sanciones contra siete altos funcionarios rusos, en respuesta al envenenamiento del encarcelado disidente Alexéi Navalni, por el que los servicios de inteligencia de Washington responsabilizan a Moscú.Washington insistió en su llamado a que Rusia libere al líder opositor, cuyo encarcelamiento en enero a su regreso a Moscú despertó una ola de manifestaciones antigubernamentales.Las sanciones, que apuntan entre otros a Alexander Bortnikov, el director de los servicios de seguridad rusos (FSB), se tomaron "en estrecha concertación" con los países de la Unión Europea (UE), dijo un funcionario estadounidense bajo anonimato.El castigo prevé, entre otras cosas, congelar los bienes de los sancionados en Estados Unidos. "El gobierno de Estados Unidos ha ejercido su autoridad para enviar una señal clara de que el uso de armas químicas por Rusia y el abuso contra los derechos humanos tienen graves consecuencias", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado. "Cualquier uso de armas químicas es inaceptable y contraviene las normas internacionales", dijo. Para Washington no hay ninguna duda: Moscú está detrás del "intento de asesinato" de Navalni. "La comunidad de inteligencia estima con un alto nivel de confianza que funcionarios del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso usaron un agente nervioso conocido como Novichok para envenenar al líder opositor ruso Alexéi Navalni el 20 de agosto de 2020", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. "Reiteramos nuestro llamamiento a una liberación inmediata y sin condiciones de Navalni", añadió. Pocas horas antes del anuncio estadounidense, que sigue a una decisión similar de la UE, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo que la política de sanciones "no está logrando sus objetivos".En la víspera, los Estados miembros de la UE aprobaron sanciones contra cuatro altos funcionarios rusos de las áreas de justicia y defensa, involucrados en la detención y condena de Navalni.Los sancionados tendrán prohibido viajar a la Unión Europea o Estados Unidos y sus fondos en esos países serán congelados.El gobierno de Biden también señaló que restringirá algunas exportaciones a Rusia, prometiendo una postura más firme que la de su antecesor Donald Trump, que expresó admiración por el mandatario ruso Vladimir Putin. - "Estabilidad" -Pero, a pesar de las tensiones, el mandatario estadounidense también extendió el pacto de desarme nuclear con Rusia."No estamos buscando escalar, no estamos buscando resetear, estamos buscando estabilidad y predictibilidad y áreas de trabajo constructivo con Rusia cuando sea de nuestro interés", dijo uno de los funcionarios.Los responsables dijeron que Estados Unidos difundirá en las próximas semanas nuevas conclusiones de las agencias de inteligencia sobre otros puntos críticos con Moscú.Los asuntos incluyen acusaciones de que Rusia pagó recompensas a militantes ligados a los talibanes para asesinar a soldados estadounidenses en Afganistán, y su supuesta participación en el hackeo masivo contra la empresa estadounidense SolarWinds.Navalni, de 44 años, se sintió muy mal durante un vuelo interno, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Siberia.Fue trasladado de urgencia y hospitalizado en Berlín, donde doctores dijeron que había sido envenenado con Novichok, un agente neurotóxico desarrollado por investigadores soviéticos y que también fue presuntamente usado en el ataque contra el doble agente ruso Sergéi Skripal y su hija Yulia en 2018.Tras su recuperación, Navalni regresó desafiante a Moscú en enero y fue inmediatamente detenido.Fue enviado a una colonia penal al este de la capital rusa, donde cumplirá su condena a dos años y medio de prisión, que él considera política. sct/ec/rsr/rs-gma/dga