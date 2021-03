Dybala sigue lesionado y se pierde el Juventus-Spezia

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO/Archivo

Roma, 2 mar (EFE).- El argentino Paulo Dybala, delantero del Juventus Turín, se quedó fuera de la lista del técnico Andrea Pirlo para el partido liguero de este martes contra el Spezia, al seguir sin recuperarse de una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda sufrido el 10 de enero.

Dybala se perderá el octavo partido consecutivo en la Serie A, al que se sumaron cuatro de la Copa Italia, la Supercopa italiana y el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones perdido contra el Oporto, en el que entró en la lista, pero no jugó.

El delantero argentino no puede competir desde el 10 de enero, cuando se retiró el partido liguero contra el Sassuolo. Al principio el Juventus confiaba en recuperarle en quince o veinte días, pero la lesión era más grave de lo previsto.

En esta campaña, Dybala solo jugó 16 partidos y marcó tres goles, lo que creó notables problemas ofensivos al Juventus.

Eso sí, Pirlo recuperó para el partido de este martes contra el Spezia al español Álvaro Morata, quien se perdió el Verona-Juventus del último sábado al estar debilitado por un virus (no se trata de coronavirus).

El conjunto turinés es cuarto en la tabla, a diez puntos del líder Inter de Milán.