Cultura.- Taylor Swift crítica duramente a Netflix por un chiste "sexista" sobre ella en la serie 'Ginny y Georgia'

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha tenido que aguantar innumerables chistes y bromas sobre su supuestamente muy azarosa vida amorosa. El último de ellos viene de la serie Ginny y Georgia de Netflix, y la actriz y cantante no ha tardado en denunciar una referencia a su vida privada en la ficción, tachándola de sexista.



La nueva serie de Netflix incluye una desagradable referencia a la ganadora del Grammy, ya que en un momento determinado un personaje le dice a otro: "pasas de los hombres más rápido que Taylor Swift". Como es lógico, la cantante no ha recibido con humor el comentario, al que ha tachado de "broma mala y profundamente sexista".



"Hola, Ginny y Georgia. Ha llamado 2010 y ha pedido que le devolváis su broma mala y profundamente sexista", escribió Swift en Twitter. "¿Qué tal si dejamos de degradar a las mujeres trabajadoras creyendo que toda esta gran mierda es divertida? También para Netflix, después de Miss América, este traje no te queda bien", agregó.



Además de subrayar el mal gusto de la broma en la serie, Swift también se pregunta cómo Netflix sigue permitiendo este tipo de comentarios en sus series. No es la primera vez que la cantante se enfrenta a un servicio de streaming, ya que en el pasado ha tenido una larga disputa con Spotify para que pagasen más a sus artistas.



Antes de tuit de la cantante, "Respect Taylor Swift" ya se convirtió en tendencia en la red social en Reino Unido y Estados Unidos, con miles de comentarios de sus fans que, al igual que la artista, están hartos del escrutinio misógino que ha tenido que soportar a lo largo de su exitosa carrera, debido en gran parte a sus relaciones amorosas.



