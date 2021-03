02/03/2021 Cultura.- Revelados tres personajes clave de Secret Invasion, la serie de Nick Furia en Disney+. Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) ha abierto una nueva etapa para el Universo Marvel, iniciando la Fase 4 y siendo la primera serie de Disney+. Pero hay muchos más proyectos televisivos en el horizonte. Uno de ellos es la serie de Secret Invasion que protagonista Nick Furia (Samuel L. Jackson), y que incorporará al menos tres nuevos personajes al UCM. CULTURA MARVEL STUDIOS



Por el momento son muy pocos los detalles que se conocen de Secret Invasion, salvo que adaptará el arco argumental en el que los Skrull tratan de conquistar la Tierra, y que contará con el regreso de Samuel L. Jackson y Den Mendelsohn como Talos.



Pero según informa The Illuminerdi, Marvel ya estaría buscando a tres nuevos personajes principales. Aunque el medio no señala ningún nombre por el momento, al parecer el estudio busca un actor de entre 50 y 60 años de edad que será el antagonista principal, y dos actrices: una de entre 40 y 50 años que "compartirá muchas escenas con Nick Furia" y otra más joven que describen como "un papel secundario importante".



Si bien se desconoce qué personajes Marvel se adaptan a esos roles, ya existen algunas teorías, dada la temática de la serie. Uno de los principales candidatos a ser el antagonista es Dorrek VII, quien fuese Emperador del Imperio Skrull, actuando como máximo mandamás de la invasión.



Los fans también están especulando sobre el personaje femenino que acompañará a Furia, y que podría ser alguien de su pasado. Las teorías apuntan a que podría ser Mónica Chang, quien se casó con el director de SHIELD en los cómics.



En cuanto a la actriz joven, los fans señalan a Abigail Brand, la comandante de SWORD -introducida en Bruja Escarlata y Visión- que actualmente lidera la agencia en las grapas.



Por el momento, Secret Invasion no tiene fecha de estreno prevista.