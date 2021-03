Coronavirus.- Rusia cuestiona el 'pasaporte covid' de la UE porque "contradice" la "voluntariedad" de la vacunación

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha cuestionado este martes el certificado digital que "facilite los movimientos" de aquellos viajeros vacunados contra la COVID-19 que ultima la Unión Europea (UE), señalando que "contradice" el "principio de voluntariedad" de la vacunación.



"Resulta que esta idea contradice las normas de la democracia, porque hay una decisión en los países de la UE de que la vacunación es voluntaria", ha señalado Lavrov en una rueda de prensa con su homólogo de Uzbekistán, Abdulaziz Kamilov, recogida por la agencia de noticias rusa Sputnik.



"Si se introduce un 'pasaporte covid', esto contradirá el principio de voluntariedad", ha agregado, censurando que, en este caso, "la gente se vería forzada a vacunarse si quiere desplazarse". En este sentido, ha resaltado que "los europeos casi no pueden imaginar su vida sin moverse por los Estados miembros".



Por otra parte, Lavrov ha expresado su "esperanza" de que la decisión de la UE sobre el certificado en cuestión no discrimine a los ciudadanos del país euroasiático.



"Veamos cómo queda, espero que la decisión se tome teniendo en cuenta las opiniones de los Estados miembros, y no se les imponga. El principio de voluntariedad de la vacunación es muy importante, pero todavía no puedo decir cómo repercutirá en las posibilidades de los ciudadanos rusos", ha apuntado. Según Lavrov, Moscú ha trasladado sus preocupaciones al bloque comunitario.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el lunes que su equipo ultima una propuesta legislativa para crear un certificado digital que "facilite los movimientos dentro de la UE y al exterior" de aquellos viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus, pero también a aquellos que cuenten con anticuerpos o acrediten un resultado negativo en un test antes de viajar.



Su vicepresidente responsable de Salud y Seguridad, Margaritis Schinas, precisó que la iniciativa verá la luz el 17 de marzo, con tiempo para que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE la examinen en su cumbre de los días 25 y 26 de marzo.