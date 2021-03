Coronavirus.- La vicepresidenta Murillo anuncia el inicio de la "vacunación voluntaria" en Nicaragua

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha anunciado que la "vacunación voluntaria" comenzará en el país este martes 2 de marzo, aunque no ha detallado ninguna estrategia concreta trazada por el Gobierno para la inmunización de la población.



Según Murillo, "se vacuna a la persona que quiera vacunarse en estos días iniciales, a las personas que estén en los programas priorizados como insuficiencia renal, hemodiálisis, programas oncológicos, programas radiológicos".



A través de un comunicado, la vicepresidenta y mujer del presidente, Daniel Ortega, ha destacado que "no hay obligatoriedad para la aplicación de la vacuna". Además, para recibir la inoculación, las personas interesadas deberán firmar un documento confirmado que la reciben con "su libre y espontánea voluntad".



Hasta el momento, el Ministerio de Salud del país no ha detallado como se procederá en la inmunización de los nicaragüenses, solo se ha especificado que en una primera fase recibirán la vacuna las personas de grupos vulnerables.



Se espera que lleguen al país otras 200.000 dosis donadas procedentes de India el próximo 6 de marzo, a las que se sumarán unas 135.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca que serán proporcionadas a través del mecanismo internacional COVAX.



Por tanto, y a la espera de estas dosis, el programa de vacunación empezará este martes con los inmunizadores Sputnik V, donados por Rusia, aunque de los que no se sabe la cantidad que ha llegado al país centroamericano.



Hasta el momento, Nicaragua es uno de los países que menos restricciones ha aplicado frente a la pandemia, y ha registrado 6.445 contagios y 173 víctimas mortales de la enfermedad.