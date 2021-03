Compañía ligada a Trump pone en venta propiedad pegada a su club Mar-a-Lago

El expresidente de EE.UU., Donald J. Trump. EFE/EPA/AL DRAGO/Archivo

Miami, 2 mar (EFE).- Una compañía vinculada al expresidente de EE.UU. Donald Trump puso a la venta una casa en Palm Beach (Florida) adyacente al club Mar-a-Lago, donde él reside, por 49 millones de dólares, más del doble de lo que pagó en 2018 por ser su dueño, informaron medios locales.

Como gancho para atraer a posibles compradores, la casa se ofrece con una membresía gratis en el club de Trump, dice el diario digital MyPalmBeachPost.

La casa de 1956, situada en primera línea de playa, cuenta con ocho dormitorios y una superficie total construida de 10.455 pies cuadrados (casi 1.000 metros cuadrados), además de un amplio jardín con piscina.

Hasta 2018 perteneció a una hermana de Trump, la jueza Maryanne Trump Barry, que se la vendió a la compañía limitada ligada su hermano y con los hijos de este como titulares por 18,2 millones de dólares.

De acuerdo con el medio digital, la llamada "Casa de la Playa", de dos plantas y estilo colonial británico, está incluida en una exclusiva lista de propiedades en venta de una agencia inmobiliaria de Palm Beach desde el pasado domingo.

En algun momento esa casa se ofreció en alquiler por 100.000 dólares al mes.

Trump reside permanentemente en Palm Beach desde que dejó la Presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2021.

Hasta entonces usaba Mar-a-Lago como residencia para fines de semana o vacaciones.

Mar-a-Lago, una propiedad en primera línea costera adquirida por Trump en los años 80 alberga un club privado en edificaciones que datan de finales de la década de 1920.

La instalación de Trump en Mar-a-Lago suscitó polémica en Palm Beach, pues hay grupos de vecinos que no lo quieren en el vecindario.

Incluso algunos alegan que no puede residir allí, pues supuestamente viola los acuerdos a los que el hoy expresidente llegó con la Municipalidad para que en los años 90 le permitieran convertir la mansión en un club privado.

El Concejo Municipal de Palm Beach trató en una audiencia pública en enero si el exmandatario tiene derecho a residir en su club, pero la decisión no se tomará hasta el próximo abril.