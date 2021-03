Científicos censan medio billón de corales en el Pacífico, más de lo previsto

Peces tropicales nadan entre la Gran Barrera de coral en la isla de Keppel (Australia). EFE/Dan Peled/Archivo

Sídney (Australia), 2 mar (EFE).- Un estudio científico publicado este martes censó en medio billón la cantidad de corales en el océano Pacífico, un número mayor del previamente estimado y que da esperanzas para la supervivencia de varias especies amenazadas.

La investigación indica que cada una de las ocho de las especies más comunes que habitan el océano Pacífico tiene una población que supera los 7.800 millones -el número de seres humanos que habitan la Tierra-, según un comunicado de australiana la Universidad James Cook (JCU, siglas en inglés).

También reveló que de las 80 especies consideradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en elevado riesgo de extinción, la población de doce de ellas es de más de mil millones de colonias, según su co-autor Sean Connolly, del Centro de Excelencia para los Estudios de Arrecifes Coralinos de la JCU.

"Por ejemplo, los corales de dedo (Porites porites) o los Porites nigrescens están entre las diez especies más abundantes que hemos examinado. Si bien no están consideradas como altamente susceptibles al blanqueo, sí forman parte de la lista de la IUCN", señaló el experto del Instituto de Investigación Smithsoniano.

Este estudio, que analizó más de 300 especies de corales en los arrecifes entre Indonesia y la Polinesia Francesa, sugiere que si bien la pérdida local de los corales puede ser devastadora para los arrecifes, el riesgo de extinción de la mayoría de las especies de corales es menor de la que se calculó anteriormente.

Para otro de los coautores, Terry Hughes, del Centro de Excelencia de la JCU, a pesar de que los corales no afrontan una extinción inminente, aún queda tiempo para protegerlos del calentamiento antropogénico mediante "acciones rápidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero".

"Necesitaríamos hacer crecer unos 250 millones de corales adultos para incrementar la cobertura en la Gran Barrera de Coral en un solo uno por ciento", precisó Hughes al considerar que la restauración de estos organismos no es una solución.

Los resultados de este primer censo de los corales que habitan el Pacífico es crucial para los esfuerzos de conservar los corales, cuyas poblaciones han disminuido debido al aumento de la temperatura de los océanos provocado por el cambio climático.

“Necesitamos saber la abundancia de las especies para poder evaluar su riesgo de extinción", dijo el líder de este estudio, Andy Dietzel, del Centro de Excelencia para los Estudios de los Arrecifes Coralinos de la JCU.