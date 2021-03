Ciencia.-Pequeños detalles de la vida de 'Little Foot' revelados con rayos X

02/03/2021 Cráneo de Little Foot POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DIAMOND LIGHT SOURCE



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Detalles íntimos de la vida del Australopithecus 'Little Foot' de hace 3,67 millones de años han sido revelados con el estudio en sincrotrón de rayos X de la dentición y los huesos del cráneo.



Las microestructuras observadas en el esmlate dental durante los trabajos realizados en la instalación Diamond del Reino Unido indican que Little Foot, cuyos resyos fósiles se descubrieron en Sudáfrica entre 1994 y 1998 sufrió dos períodos claros de estrés alimentario o enfermedad cuando era niña.



El equipo --liderado por Amélie Beaudet, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge e investigadora honoraria de la Universidad de Witwatersrand (Universidad de Wits)-- también pudo observar y describir los canales vasculares que están encerrados en el hueso compacto de la mandíbula.



Estas estructuras tienen el potencial de revelar mucho sobre la biomecánica de la alimentación en este individuo y su especie, pero también en general sobre cómo se remodeló el hueso en Little Foot. El patrón de ramificación de estos canales indica que se llevó a cabo alguna remodelación, tal vez en respuesta a cambios en la dieta, y que Little Foot murió cuando era un individuo mayor.



El equipo, que publica resultados en e-Life, también observó canales diminutos (es decir, menos de 1 mm) en la caja del cerebro que posiblemente estén involucrados en la termorregulación del cerebro (es decir, cómo enfriar el cerebro). El tamaño del cerebro aumentó drásticamente a lo largo de la evolución humana (aproximadamente tres veces) y, debido a que el cerebro es muy sensible a los cambios de temperatura, es de interés primordial comprender cómo evoluciona la regulación de la temperatura.



Tradicionalmente, ninguna de estas observaciones hubiera sido posible sin cortar el fósil en rodajas muy delgadas, pero con la aplicación de la tecnología de sincrotrón se está desarrollando un nuevo y emocionante campo de histología virtual para explorar los fósiles de nuestros ancestros lejanos, destacó en un comunicado la doctora Beaudet.