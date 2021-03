China continúa en cifras mínimas de nuevos contagios, con 11 nuevos casos

Personas que se protegen con mascarillas con máscaras protectoras cruzan por un paso de cebra en el distrito financiero de Pekín, China. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Pekín, 2 mar (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 11 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 este lunes, todos ellos diagnosticados a viajeros procedentes de fuera de las fronteras chinas.

Estos se localizaron en Shanghái (este, 1) y en las provincias de Sichuán (centro, 4), Cantón (sureste, 3), Tianjin (noreste, 1), Henan (centro-este, 1) y Shaanxi (centro, 1).

El dato de hoy supone un mantenimiento de la tendencia a la baja de nuevos positivos en el país asiático, que anunció 19 nuevos casos este lunes, 6 el domingo y 10 el sábado, y no ha publicado un solo contagio local desde el pasado 15 de febrero.

Además, las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 6 nuevas infecciones asintomáticas (todas procedentes del extranjero), aunque Pekín no las incluye como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

El total de este tipo de infecciones en observación es de 243, de las que 240 son "importadas".

Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad detalló que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del lunes), se dio de alta a 21 pacientes tras superar con éxito la covid-19, mientras que la única persona grave en la estadística logró salir de ese estado, dejando a cero el casillero.

De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 200.

La institución señaló que, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 89.923 personas en el país, entre las que 85.087 han logrado sanar y 4.636 han muerto.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 979.150 contactos cercanos con infectados, de los cuales 4.824 continúan en observación.

Tras registrar, a partir de diciembre, los peores rebrotes desde marzo de 2020, las autoridades tomaron medidas como confinamientos selectivos o análisis masivos que lograron contener la expansión del virus justo antes de la principal época festiva en el país, el Año Nuevo lunar.

Como resultado, China ya ha rebajado el nivel de alerta y asegura que ya no existen zonas de alto riesgo de contagio en el país, al tiempo que ha rebajado las de riesgo medio a riesgo bajo.

Por su parte, en la ciudad semiautónoma de Hong Kong, las autoridades anunciaron 14 nuevos casos, con lo que el total de infectados de sitúa en 11.020 desde el inicio de la pandemia, de los que 200 perecieron.