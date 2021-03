Chile aspira a la inmunidad de rebaño en junio y ya piensa en las próximas campañas de vacunación

Una enfermera administra una dosis de la vacuna china del laboratorio Sinovac contra la covid-19 a una mujer, en un centro de vacunación en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 1 mar EFE).- Chile esperar tener vacunado a finales del próximo mes de junio al 80 % de la población del país susceptible de ser inoculada contra la covid-19, con lo que lograría la inmunidad de rebaño, al tiempo que mantiene negociaciones con los laboratorios para el abastecimiento de dosis en los próximos años.

Así lo expresaron este lunes los ministros de Salud y Ciencia del país, Enrique Paris y Andrés Couve, respectivamente, en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en la que también participó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Rodrigo Yáñez.

"Durante el primer semestre la vacuna que tengamos tiene que estar disponible para los mayores de 16 años que lo requieran. Tenemos que vacunar al 80 % de la población susceptible de ser vacunada y con eso esperamos obtener el efecto rebaño", expresó Paris.

El ministro enfatizó que se trata de porcentaje de población susceptible de ser vacunado y que no se puede aspirar al 100 % tanto porque inyectarse la vacuna es algo voluntario, como porque hasta el momento no están aprobadas para mujeres embarazadas ni para lactantes y tampoco para menores de 16 años.

Con más de 3,3 millones de personas vacunadas de los 19 millones de habitantes que tiene el país, Chile es el país que más rápido avanza en la inoculación en Latinoamérica, por delante de gigantes como Argentina, Brasil y México, y se encuentra entre los diez primeros del mundo según el registro "Our World in Data" de la Universidad de Oxford.

El país tiene comprometidas más de 35 millones de vacunas, de las cuales diez millones son de Pfizer-BioNTech, otras diez millones de Sinovac y el resto de AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson) y la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna.

De todas ellas, 8,3 millones de dosis ya han llegado a Chile mientras que las autoridades trabajan para asegurar el suministro también para las campañas de vacunación de los próximos años, por lo que continúa evaluándose el uso de las vacunas de Johnson & Johnson, la rusa Sputik V del laboratorio Gamaleya y las chinas Sinopharm y CanSino.

"Es importante enfatizar que hoy día estamos en la primera campaña de vacunación, que tenemos muchas incertezas respecto a cómo va a continuar esto en los próximos años y por tanto es muy importante tener las opciones abiertas hoy y también tenerlas abiertas al futuro", dijo Couve.

En este sentido, Yáñez re refirió a las conversaciones para traer al país dosis de la vacuna china CanSino y de la rusa Sputnik V y dijo que en este momento aún "aún no está claro que rol podrían jugar esas vacunas" en el calendario futuro de Chile ni qué cantidad podría llegar "porque son negociaciones en curso".

El subsecretario detalló que en este momento la ley de presupuestos de Chile establece una partida de 200 millones este año para las vacunas contra el coronavirus pero que ese ítem se va a tener que incrementar hasta una cifra cercana a los 300 millones de dólares.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL: "NO NOS PODEMOS SALVAR SOLOS"

Durante su intervención, Paris se refirió a la necesidad de crear redes de colaboración a nivel internacional para hacer llegar la vacuna a países que no están logrando adquirirla.

"Creo que en este aspecto tiene que haber solidaridad, no podemos salvarnos solos, todo lo contrario, tenemos que salvarnos todos juntos", dijo Paris, quien apuntó a la importancia del Mecanismo Covax para hacer llegar la vacuna a los países que tienen dificultad para recibirla.

Covax es una plataforma coordinada por la OMS a la que se han adherido unos 190 países del mundo con el fin de tener garantizadas dosis iniciales para cubrir al menos el 3 % de la población en las primeras fases, llegando finalmente al 20 %, lo suficiente para proteger a las personas en mayor riesgo.