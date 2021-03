Casa Real.- VÍDEO: Zarzuela se desvincula de la vacunación de las infantas y dice que los reyes y sus hijas lo harán cuando toque

MADRID, 2 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Casa Real se ha desvinculado este martes de la vacunación contra la Covid-19 de las infantas Elena y Cristina durante un viaje a Emiratos Árabes para ver a su padre Juan Carlos I y ha recalcado que los reyes Felipe y Letizia y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda, según han indicado a Europa Press fuentes de Zarzuela.



Las hijas del rey emérito recibieron durante la segunda semana de febrero la vacuna contra la Covid-19 durante una vista a su padre en Abu Dabi, donde se encuentra Juan Carlos I desde el pasado mes de agosto tras abandonar España. Según ha adelantado 'El Confidencial', también han sido vacunados en Emiratos Árabes el propio rey emérito y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.



Desde Casa Real han recalcado que Felipe VI "no es responsable de los actos de sus hermanas" por lo que ha defendido que esta actuación por parte de Elena y Cristina no concierne a la institución, han indicado las mismas fuentes, que han equiparado esta situación con la forma de proceder en el caso de cuestiones que afectaban a las infantas Pilar y Margarita cuando Juan Carlos I era rey de España.



En cualquier caso, desde Zarzuela han incidido en que los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se vacunarán contra la Covid-19 "cuando les corresponda".



Tanto las infantas Elena y Cristina como Sanz Roldán no entran todavía en los grupos de población para inocular la vacuna contra la Covid, siguiendo la estrategia de vacunación que desarrolló el Ministerio de Sanidad en España.



La infanta Elena ha volado en varias ocasiones a Abu Dabi para reunirse con su padre. La primera vez fue el fin de semana del 6 y 7 de febrero, y lo habría hecho junto a su hermana, la infanta Cristina. Al fin de semana siguiente, el del 13 y 14 de febrero, regresaron a España ya vacunadas contra la Covid, según 'El Confidencial'. Por su parte, Sanz Roldán se habría puesto la protección en Navidad cuando se desplazó a Emiratos el 5 de enero por el cumpleaños de Juan Carlos I.



El rey emérito se encuentra en Abu Dabi desde el mes de agosto, a donde viajó después de hacerse pública la decisión de trasladar su residencia fuera de España. El padre de Felipe VI explicó entonces que dejaba España "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada y para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado.



En España, los usuarios de residencias y mayores de 80 años y todo el personal sanitario calificado de "alto riesgo" ha recibido la vacuna de Pfizer y Moderna siguiendo el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas.



Además, ha comenzado el proceso de vacunación de las dosis de AstraZeneca a los menores de 55 años que trabajan en el sector de la educación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajadores de servicios de emergencias, y personal de otras áreas sanitarias y sociosanitaria menos expuestos al Covid.



