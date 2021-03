Brasil.- Xunta atribuye la aparición del brote en el 'Venturer' a que los test hechos antes de zarpar "no son infalibles"

04/02/2021 Pesca.- Xunta atribuye la aparición del brote en el 'Venturer' a que los test hechos antes de zarpar "no son infalibles". La Consellería do Mar alega que corresponde al Estado hacer el protocolo covid en barcos: "Nosotros no podemos hacer otra cosa que insistir" POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA ECONOMIA XUNTA



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)



La directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez Moreda ha atribuido la aparición del brote de coronavirus en el buque 'Venturer', que estuvo confinado durante un mes en Salvador de Bahía (Brasil) tras zarpar de Vigo rumbo a las Malvinas, a que los test realizados antes de embarcar "no son infalibles". "Estas cuestiones se pueden dar", ha agregado.



Como respuesta a una pregunta formulada por el BNG en la Comisión 8ª, de Pesca e Marisqueo, del Parlamento de Galicia, la directora xeral se ha remitido a la información trasladada por parte de la empresa armadora --Pescapuerta-- para asegurar que los miembros de la tripulación "realizaron aislamiento en tierra y test PCR previo al embarque y que el resultado fue negativo en todos los casos".



No obstante, días más tarde, cuando el 'Venturer' navegaba en alta mar, se detectó un posible caso que acabó desembocando en un brote de una treintena de afectados y cinco ingresos en un centro privado de Brasil "por costes de la aseguradora".



Entre estas hospitalizaciones, la de un gallego que llegó a estar en la unidad de cuidados intensivos (UCI) que, según ha confirmado Rodríguez Moreda, ya ha recibido el alta y viaja de vuelta a Galicia. Además, el barco pudo retomar su trayectoria el pasado jueves, 26 de febrero, tras dar negativo en las pruebas hechas al conjunto de la tripulación.



En este contexto, la diputada del BNG Rosana Pérez ha preguntado en la comisión si al Gobierno gallego "no le parece extraño" que la tripulación hiciese las pruebas y la cuarentena "tal y como se dijo" si luego afloraron casos. Asimismo, aunque la iniciativa parlamentaria había sido registrada para el caso concreto del 'Venturer', ha hecho referencia al 'Argos Pereira', que también partió de Vigo y estuvo confinado en fechas similares el puerto de Montevideo (Uruguay) por otro brote.



Así, la directora xeral de Pesca, que se ha limitado a responder sobre el 'Venturer', ha recordado a la diputada nacionalista que "los test no son infalibles" y que también en tierra se dan "casos de falsos negativos y falsos positivos". "El problema es que, cuando se dan en el mar, puede ser más complicado de atender", ha reconocido.



DEFIENDE LOS CONTACTOS HECHOS POR LA XUNTA



Además, sobre la actuación de la Xunta, ha defendido que la Consellería do Mar, la Dirección Xeral de Relacións Exteriores y la Secretaría Xeral da Emigración se pusieron en contacto con el Gobierno central y con el Consulado en Salvador de Bahía para demandar "información" y "atención" al barco confinado.



Rodríguez Moreda ha reivindicado que hubo contacto "en diez o nueve ocasiones" con el Consulado, que además hacía "de puente" entre los médicos y la esposa del gallego que permaneció días en la UCI, y ha confirmado que el 'Venturer' cuenta con Internet abordo, lo que facilitó la comunicación de su tripulación con las familias.



No en vano, la directora xeral de Pesca ha subrayado que la Xunta siempre sigue "uno a uno" los brotes de covid en embarcaciones en la medida que lo permiten sus competencias.



A este respecto, la diputada del BNG ha cuestionado que fuese la esposa del marinero ingresado la que contactase con el Consulado por sus medios: "Esto, a nosotros no nos parece razonable. A priori es la Administración la que tiene que ser la primera".



30 BROTES EN LA FLOTA GALLEGA



Tras esto, durante su turno de cierre, Rodríguez Moreda le ha respondido que la flota gallega "lleva sufriendo alrededor de unos 30 casos entre brotes y casos aislados" y que en todos ellos "se mantuvo contacto con entidades representativas y con las familias sin que hubiese interés por parte del BNG ni por nadie".



Más allá del seguimiento sanitario, la directora xeral ha apuntado que "nunca fue demandado otro contacto por las empresas, tripulantes y centro radiomédico". "Y nadie, absolutamente nadie, ningún sindicato se preocupó por ellos y ningún grupo parlamentario sacó aquí ninguna pregunta. No entendemos por qué en ninguno de estos 30 casos hubo esta mediatización", ha criticado.



UN PROTOCOLO FRENTE A BROTES



Asimismo, la parlamentaria del Bloque también ha preguntado a la directora xeral por qué "a estas alturas", tras un año de pandemia, no hay "un protocolo de actuación claro" por parte ni de la Xunta ni del Estado frente a los brotes surgidos en embarcaciones.



Así, Rodríguez Moreda ha respondido que la Consellería do Mar ya trasladó "en mayo" al Ministerio de Sanidad y al Instituto Social de la Marina (ISM) la necesidad de contar con instrucciones en este sentido. "Pero el protocolo corresponde a quien corresponde hacer, nosotros no podemos hacer otra cosa que insistir una y otra vez".