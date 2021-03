Brasil.- Sanidad informa de una "probable reinfección" en España con la variante brasileña

MADRID/OVIEDO, 2 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad ha informado, en el informe de 'Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de importancia en salud pública en España', de una "probable reinfección" en España con la variante brasileña del coronavirus.



En concreto, según el documento, hasta ahora se han detectado dos casos aislados (ambos vinculados con Brasil) y tres brotes con esta variante, si bien por ahora Sanidad no ha comunicado en qué comunidad se han producido.



El primero de los brotes incluye dos casos positivos (uno de los cuales fue confirmado por secuenciación), y el segundo incluye once casos (tres de ellos secuenciados), si bien en ninguno de ellos pudo encontrarse un vínculo con Brasil, aunque es en éste donde se ha detectado el posible caso de reinfección. El tercero de los brotes está relacionado con un viaje a Brasil y hay dos casos afectados.



A nivel general, y teniendo en cuenta las tres variantes que circulan en España (brasileña, británica y sudafricana) se han detectado casos confirmados mediante secuenciación en todas las comunidades y ciudades autónomas. No obstante, Sanidad ha avisado en el trabajo que el número de casos secuenciados depende en gran medida de la capacidad de secuenciación de cada una de ellas por lo que "no representan" la prevalencia en las distintas regiones.



Además, la integración de la secuenciación en la vigilancia epidemiológica con muestreos poblacionales aleatorios está en proceso de implementación, y los resultados aún son preliminares, por lo que no se muestran en este informe.



Por otro lado, Sanidad ha informado de que la detección de la variante británica en España sigue siendo "muy variable" entre las comunidades autónomas, ya que en algunas supone un 4 por ciento y en otras el 64 por ciento. Ahora bien, el departamento que dirige Carolina Darias reconoce el "rápido aumento" de su distribución en las últimas semanas.



Finalmente, y en relación a la variante sudafricana, ya se han detectado 50 casos (1 caso esporádico y 6 brotes, 5 de ellos sin vínculo conocido con los países más afectados) y existe la posibilidad de que "escape" a la repuesta inmune adquirida tras infección natural o generada por algunas vacunas.