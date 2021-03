Brasil.- Pelé, tras ser vacunado: "Hoy es un día inolvidable"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El exjugador brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', se mostró emocionado tras ser vacunado contra el coronavirus este martes y pidió mantener las medidas sanitarias necesarias para ayudar a las personas que "aún no han sido inmunizadas".



"Hoy ha sido un día inolvidable. ¡Tengo la vacuna! La pandemia aún no ha terminado. Necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas mientras muchas personas aún no han sido inmunizadas. Lávese bien las manos y quédese en casa, si es posible", escribió Pelé, de 80 años.



"Cuando salga, no olvide usar una máscara y mantenga su distancia social. Esto pasará si podemos pensar en el siguiente y ayudarnos los unos a otros", añadió el exjugador brasileño, que acompañó su publicación con una foto recibiendo la vacuna.