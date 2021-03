Austria anuncia que se desmarcará de la UE y colaborará con Israel en la producción de vacunas

El canciller austríaco, Sebastian Kurz. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Viena, 2 mar (EFE).- Austria y Dinamarca "dejarán de depender en el futuro de la Unión Europea (UE)" en el campo de la vacunación y prevén cooperar con Israel en la producción de fármacos para nuevas mutaciones del coronavirus, anunció este martes el canciller austríaco, Sebastian Kurz.

"Los expertos calculan que se necesitarán vacunas anuales para cerca de seis millones de austríacos. Por eso cooperaremos estrechamente con Dinamarca e Israel en la investigación y producción de vacunas", escribió Kurz este martes en un tuit.

Según la agencia local APA, el político conservador abordará este asunto con su homólogo israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu, en la visita que tiene previsto hacer el jueves próximo a Israel.

CRÍTICAS A LA EMA

El acceso a las vacunas a través de la UE, como se ha hecho hasta ahora, es "en principio, correcto. Pero la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) es demasiado lenta en la aprobación de las vacunas y hay cuellos de botella en el suministro por parte de las empresas farmacéuticas", dijo Kurz en un comunicado enviado a APA.

En esa nota, el jefe del Gobierno anuncia "un cambio de rumbo" en la estrategia de vacunación no solo de su país, sino también de Dinamarca, Grecia y la República Checa, en el marco de una cooperación en la que participarían también Australia y Noruega.

Todas las naciones citadas pertenecen a un grupo autodenominado "First Moves Countries", formado durante la primera ola de la pandemia, cuando acordaron intercambiar experiencias tras verificar que eran más exitosos que otros en la lucha contra la covid-19.

MUTACIONES FUTURAS

"Tenemos que prepararnos para más mutaciones y no debemos seguir dependiendo sólo de la UE para la producción de vacunas de segunda generación", insistió Kurz tras comentar la visión de muchos científicos de que la población deberá renovar su inmunización con regularidad en los próximos años.

Para afrontar ese futuro, Austria, Dinamarca y los miembros del grupo "pionero" dejarán "de depender en el futuro de la UE y, junto con Israel, producirán dosis de vacunas de segunda generación para otras mutaciones del coronavirus en los próximos años, además de investigar conjuntamente opciones de tratamiento", precisó.

Explicó que Austria, de 8,9 millones de habitantes, calcula que necesitará al menos 30 millones de dosis de vacunas, pues, según los expertos, dos tercios de la población tendrá probablemente que vacunarse anualmente en los próximos años.

PRODUCCIÓN "EN CASA"

En las semanas pasadas, Viena criticó de forma reiterada a la EMA, acusándola de ser demasiado burocrática en la toma de decisiones, y mostró su disposición a facilitar y fomentar la producción de vacunas de diverso origen, incluida la rusa Sputnik V, en territorio austríaco.

En el marco de la preparación de su viaje a Israel, Kurz tiene previsto reunirse hoy con representantes de las principales empresas farmacéuticas de la república alpina.