AMP.- Irán.- Macron traslada a Rohani la "necesidad" de "gestos claros" para retomar el diálogo del pacto nuclear iraní

El presidente iraní achaca a EEUU y a los países europeos presente en el pacto su "incapacidad" para cumplir con "sus obligaciones"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado al presidente de Irán, Hasán Rohani, en una llamada telefónica la "necesidad de gestos claros" y "sin demora" por parte de Irán para la vuelta al diálogo sobre el pacto nuclear.



El mandatario francés ha subrayado, según un comunicado del Eliseo, "su profunda preocupación" por las decisiones de Irán de no cumplir el pacto firmado en Viena en 2015, entre las que se encuentra enriquecer uranio a una mayor proporción y suspender el protocolo adicional que permitía inspecciones sorpresa de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).



Macron ha subrayado la necesidad de una "cooperación plena" entre Irán y la AIEA y ha recordado a Rohani el "esfuerzo" realizado por Francia y sus socios para llegar a una solución negociada.



Por su parte, el presidente iraní ha hecho saber a su homólogo francés que "la situación puede hacerse más difícil" si no se reactivan los diálogos y ha responsabilizado a Estados Unidos y a los tres países europeos presentes en el pacto --Reino Unido, Francia y Alemania-- su "incapacidad" a la hora cumplir con "sus obligaciones".



En ese sentido, Rohani ha asegurado que la "cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica continuará" y ha confiando en que las relaciones con Francia "puedan desarrollarse sobre la base de una visión sostenible y con objetivos a largo plazo", según publica la agencia iraní FARS.



La vuelta a las negociaciones del pacto nuclear ha quedado en punto muerto después de que Irán rechazara la invitación a un diálogo informativo por parte de Estados Unidos y Reino Unido, Francia y Alemania.



Mientras Irán pide como condición previa que Estados Unidos levante las sanciones, Washington reclama que vuelvan a cumplir con el pacto nuclear antes de volver o renegociar el mismo.



OTROS TEMAS DE LA CONVERSACIÓN



Durante la conversación, también se ha abordado la escalada de tensión en Oriente Próximo y Macron ha mostrado su "preocupación" por los ataques a Arabia Saudí y contra la coalición internacional contra Estado Islámico en Irak.



El presidente francés ha subrayado su "determinación" a trabajar junto a todas las partes en la resolución de las crisis regionales en particular en "Irak, Yemen y Líbano" por lo que ha pedido a Irán "que muestre moderación" y "contribuya de manera decisiva a la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo.



Asimismo, ha recordado a Rohani el apoyo mostrado por los europeos para enfrentarse a la pandemia y el propósito de reforzar la cooperación para "responder a los deseos de Irán" en materia de vacunas a través de Covax.



Por su parte, desde Teherán han remarcado la necesidad de combatir la pandemia de manera global y han recordado cómo las sanciones "crueles e ilegales" de Estados Unidos "han dificultado que Irán haya podido acceder a sus recursos financieros, incluyendo medicamentos y equipos médicos", por lo que "espera que la Unión Europea, y especialmente Francia, no guarde silencio ante este acto inhumano".